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    Hisense yeni ULED TV'lerini tanıttı: 2.500 nit parlaklık, 8K çözünürlük ve daha fazlası

    Akıllı televizyon pazarında fiyat performans odaklı modellere imza atan Hisense, CES 2023 kapsamında yeni ULED TV'lerini tanıttı. İşte 2023 yılında piyasaya sürülecek Hisence TV'lerin özellikleri 
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    Hisense yeni ULED TV'lerini tanıttı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli teknoloji devi Hisense, CES 2023 etkinliği kapsamında yeni ULED TV modellerini duyurdu. Bilmeyenler için marka, uzun bir süredir QLED ve OLED TV'lere rakip olan ULED teknolojisi ile pazarda varlık gösteriyor. Bu bağlamda yeni tanıtılan televizyonlar, Google TV işletim sistemi, 144 Hz'e kadar yenileme hızı ve yenilikçi bağlantı teknolojileri ile işleri bir üst noktaya taşıyacak.

    Hisense ULED TV modellerini yeniliyor

    Ailenin tepe modeli Hisense U8K serisinden başlayacak olursak, geçen yılki U8'i temel alan ve Mini LED teknolojisi ile güçlendirilen yeni televizyon, 55 ila 85 inç arasında ekran boyutları, 5.000'den fazla karartma bölgesi, 8K çözünürlük ve 2.500 nit tepe parlaklığı ile geliyor.Buna ek Hisense, U8K serisinin doğal 144 Hz yenileme hızı ve yüzde 30 daha geniş izleme açıları sunan ultra düşük yansımalı bir panelden güç alacağını duyurdu.

    Hisense yeni ULED TV'lerini tanıttı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Hisense U8K serisinin diğer öne çıkan özellikleri arasında, Google TV işletim sistemiHDR10+, Dolby Vision IQ, IMAX enhancedFreeSync ve ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu) yer alıyor. Ayrıca bu özelliklere kablosuz içerik yayını için yerleşik bir NEXTGEN TV (ATSC 3.0) alıcısı, Dolby Atmos, eARC, WiSA SoundSend ve Wi-Fi 6E desteği eşlik edecek.

    Giriş ve orta seviye TV'ler mini LED'e kavuşacak

    Hisense, bu yıl U7 serisi TV'lerini de mini LED teknolojisi ile yeniliyor. Bununla birlikte ULED teknolojisi ve mini LED'i bir araya getiren U7K serisi, Dolby Vision IQ, HDR10+, HLR Quantum Dot ve FilmMaker Modu gibi dikkat çeken özelliklere sahip olacak. Buna ek olarak yeni TV'ler, üst modelde yer alan FreeSync ve Game Mode Pro desteği ve 144 Hz VRR desteğini koruyor.

    Hisense'in giriş seviyesi U6 serisi de mini LED teknolojisine kavuşuyor. U8K ve U7K'den farklı olarak U6K serisi, üst modellerde yer alan 120Hz yenileme hızı yerine 60Hz'lik bir panelle geliyor.

    Hisense, U8K ve U7K serileri için henüz bir fiyat bilgisi paylaşmadı. U6K serisi ise, 50 ila 85 inç ekran boyutları ve 500 doların altında bir fiyatlandırma ile satışa sunulacak. Yenilenen Hisense ULED TV'lerin önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 6 saat önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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