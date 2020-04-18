Hitman GO, iOS ve Android’de kısa süreliğine ücretsiz

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Karantina günleri nedeniyle tüm dünya eve kapandı. Square Enix, insanların evde eğlenceli vakit geçirmesi için bazı ücretli oyunlarını zaman zaman ücretsiz olarak sunuyor. Mart ayının sonunda Lara Croft Go’yu ücretsiz yapmıştı. Şimdi de Hitman GO’yu ücretsiz olarak dağıtıyor.

Hitman GO oyununu Android ve iOS platformlarından ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bu indirimin 23 Nisan tarihinde biteceği belirtiliyor. Hitman GO normalde Play Store’da 43 TL, App Store’da 34,99 TL’ye satılıyordu.

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Hitman GO, bulmaca tabanlı bir strateji oyunu. Bölümlerde çevreyi kullanarak suikast gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Güç kullanarak veya sessizce bölümü bitirmeye çalışabilirsiniz. Oyundaki bölümler hem görsel açıdan hem de zorluk açısından ustaca tasarlanmış. Bu nedenle oyunun yüksek puan aldığını görüyoruz.

Hitman GO’yu 23 Nisan 2020 tarihine kadar aşağıdaki bağlantılardan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Hitman GO SQUARE ENIX LTD Bulmaca Ücretsiz 23M

https://apps.apple.com/tr/app/hitman-go/id731645633

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