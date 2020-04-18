Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hitman GO, iOS ve Android’de kısa süreliğine ücretsiz

    Ajan 47'yi yönlendirerek bölümleri bitirmeye çalıştığımız Hitman GO oyunu, Play Store ve App Store'da 23 Nisan tarihine kadar ücretsiz olarak sunuluyor.
    1 sa.
    700
    27
    3
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Hitman GO, iOS ve Android’de kısa süreliğine ücretsiz
    Tam Boyutta Gör

    Karantina günleri nedeniyle tüm dünya eve kapandı. Square Enix, insanların evde eğlenceli vakit geçirmesi için bazı ücretli oyunlarını zaman zaman ücretsiz olarak sunuyor. Mart ayının sonunda Lara Croft Go’yu ücretsiz yapmıştı. Şimdi de Hitman GO’yu ücretsiz olarak dağıtıyor.

    Hitman GO oyununu Android ve iOS platformlarından ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bu indirimin 23 Nisan tarihinde biteceği belirtiliyor. Hitman GO normalde Play Store’da 43 TL, App Store’da 34,99 TL’ye satılıyordu.

    Ayrıca Bkz. "Just Cause 4, Epic Games Store'da ücretsiz!"

    İlginizi Çekebilir Avatar Epic'ten ücretsiz oyun: Totally Reliable Delivery Service

    Hitman GO, bulmaca tabanlı bir strateji oyunu. Bölümlerde çevreyi kullanarak suikast gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Güç kullanarak veya sessizce bölümü bitirmeye çalışabilirsiniz. Oyundaki bölümler hem görsel açıdan hem de zorluk açısından ustaca tasarlanmış. Bu nedenle oyunun yüksek puan aldığını görüyoruz.

    Hitman GO’yu 23 Nisan 2020 tarihine kadar aşağıdaki bağlantılardan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

    Hitman GO Hitman GO Hitman GO Hitman GO SQUARE ENIX LTD Bulmaca Ücretsiz 23M

    https://apps.apple.com/tr/app/hitman-go/id731645633



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    mustafa1300 (Mustafa BAKIR) 1 sa.
    Haber için teşekkürler işime yaradı.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 9 dk. Lenovo çift ekranlı dizüstü bilgisayarı ThinkBook Plus'ı piyasaya sürdü 24 dk. Google, kendi banka kartını çıkarmak için çalışıyor 54 dk. Apple Music'in web sürümü beta sürecinden çıktı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Hitman GO, iOS ve Android’de kısa süreliğine ücretsiz Sonraki Galaxy Note 20 modellerinin pil kapasiteleri sızdırıldı 2 sa. Apple Music şefi Oliver Schusser, Beats markasının yönetimine geçiyor 3 sa. Huawei Nova 7 serisinin canlı görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı 3 sa. 5G'li OPPO A92s Tanıtıldı 4 sa. Video konsollarına ek vergi geliyor 4 sa. Windows 10 yeni sistem geneli arama aracına Mayıs ayında sahip olabilir 5 sa. Microsoft, Dünya'nın sağlığı için 'Gezegensel Bilgisayar' projesini açıkladı 6 sa. Samsung televizyon kutuları kedi evine dönüşüyor 7 sa. Ticwris GTS akıllı saat anlık olarak vücut sıcaklığını ölçüyor 8 sa. Xbox One X Cyberpunk 2077 paketi duyuruldu 17 sa. Hayat Eve Sığar uygulaması Andorid ve iOS için indirmeye sunuldu: Risk bölgeleri artık cebimizde 18 sa. HP yeni ZBook dizüstü modellerini duyurdu 19 sa. Nvidia DirectX 12 Ultime Developer Preview sürücüsünü geliştiricilere sundu 20 sa. Nvidia, RTX Voice ile görüşmelerinizdeki gürültüyü yapay zekayla engelleyecek 20 sa. Amiral gemisi Meizu 17'nin tanıtım tarihi belli oldu 21 sa. AMD 15 milyon dolar değerindeki EPYC-Radeon Instinct bağışıyla COVID-19 araştırmasını 2 kat hızlandıracak 21 sa. MEB uzaktan kontrollü ventilatör cihazı üretti 22 sa. Seagate disklerini SMR ile ürettiğini gizleme çabasında mı? 22 sa. Braun BT5240 saç ve sakal şekillendirici inceleme 22 sa. Intel’in entegre Xe GPU’su AMD’nin iGPU’sunu yakalayabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Superonline'daki hız artışının ne zaman sona ereceği belli oldu
    DonanımHaber
    iPad Pro'nun ayaklarını yerden kesen Magic Keyboard satışa sun...
    DonanımHaber
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ercüment Ovalı'ya sert tepki
    DH Forum
    Sizce bu sene kurban bayramı yapılır mı ?
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim