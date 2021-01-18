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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hitman III'ten 4K çıkış fragmanı paylaşıldı

    Bu yılın merakla beklenen oyunlarından biri olan Hitman III'ün çıkış fragmanı paylaşıldı. oyunun çıkışına bir hayli kısa süre kaldı. Videoyu haberimizde bulabilirsiniz.
    42 dk.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Hitman III'ten 4K çıkış fragmanı paylaşıldı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini IO Interactive'in yaptığı Hitman serisinin yeni oyunu Hitman 3'ten yeni bir video paylaşıldı. 

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    Ayrıca Bkz. "S.T.A.L.K.E.R. 2, ışın izleme ve 4K desteğiyle gelecek; ilk gün Xbox Game Pass'e eklenecek"

    Bu yılın merakla beklenen oyunlarından biri olan Hitman III'ün çıkış fragmanı 4K olarak geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı. Hitman 3; PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC (Epic Games) ve Stadia için 20 Ocak 2021'de yayınlanacak.

    Oyunun fiyatına ve sistem gereksinimlerine dair bilgileri burada bulabilisriniz. Bahsi geçen çıkış fragmanını ve oyunun tanıtım yazısını ise aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    • World of Assassination üçlemesinin dramatik son yapımında bir kez daha ikonik suikastçı Ajan 47 olun.
    • Ajan 47, Hitman 3'te kariyerinin en önemli kontratları için acımasız bir profesyonel olarak geri dönüyor. Ortalık sakinleştiğinde 47 ve yaşadığı dünya bir daha asla eskisi gibi olmayacak.
    • Yaratıcı fırsatlarla dolu egzotik, oldukça ayrıntılı yerleri ziyaret edin. Oyuncunun benzersiz seçimler yapabileceği, yeniden oynanabilirlik sunan elle tutulur ve sürükleyici bir oyun dünyasına hazır olun.
    • Hitman ve Hitman 2'deki tüm bölgeler Hitman 3'e aktarılabilir, böylece World of Assassination üçlemesindeki tüm oyunları oynama fırsatı yakalarsınız. Hitman 2'deki ilerlemeniz de Hitman 3 çıktığında doğrudan aktarılır.


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    TheJudgé

    yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş

    16 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şimdi ben hitman 3 alsam 1 ve 2 yi de oynayacak mıyım?
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