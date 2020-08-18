Hızlı şarj destekli Oppo Power Bank 2 tanıtıldı

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Batarya süreleri konusunda henüz bir gelişme yaşanmadığı için akıllı telefon kullanıcılarının harici şarj istasyonu edinmesi kaçınılmaz hale geldi. Bu bakımdan akıllı telefon üreticileri bir noktadan sonra mutlaka taşınabilir şarj istasyonu işine de giriyor.

Oppo Power Bank 2 özellikleri ve fiyatı

Önde gelen Çinli üreticilerden Oppo da maliyet odaklı taşınabilir şarj istasyonları geliştirmeye devam ediyor. Oppo Power Bank 2 taşınabilir şarj istasyonu bu hafta Hindistan’da satışa başlıyor.

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Oppo Power Bank 2 modeli 10000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. 2 adet USB Tip-A çıkışı ve 1 adet USB Tip-C girişi mevcut. Mobil cihazları şarj ederken aynı zamanda kendisini de şarja takabiliyorsunuz.

Ürün 18W hızlı şarj sunması ile dikkat çekiyor. USB-PD ve QC dahil ana akım kablosuz şarj standartlarına destek sunuyor. Böylece 4200mAh kapasiteli bir bataryayı yüzde 16 daha hızlı doldurabiliyor.

12 farklı riske karşı güvenlik çözümü sunan şarj istasyonu ayrıca giyilebilir cihazlar için bir düşük enerji moduna sahip. Şarj kablosu micro-USB ve USB Tip-C başlıkları ile geliyor. Oppo Power Bank 2 için 17$ civarında fiyat belirlenmiş.

https://www.gizmochina.com/2020/08/18/oppo-power-bank2-launched-10000mah-battery-fast-charging/

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