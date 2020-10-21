Hızlı ve Öfkeli serisi sona eriyor: Sadece iki film kaldı

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Beyaz perdenin en büyük serilerinden birisi olan Hızlı ve Öfkeli yakında sona erecek gibi görünüyor. Bugün Deadline'a bazı açıklamalar yapan ünlü yönetmen Justin Lin, Hızlı ve Öfkeli 9'un ardından iki film daha çekip seriyi bitirmeyi planladıklarını duyurdu. Neredeyse 20 yıl önce başlayan Hızlı ve Öfkeli hikayesi böylece bir sona gelmiş olacak.

İki film; tek bir final hikayesi

49 yaşındaki Justin Lin, önümüzdeki yıl vizyona girecek olan Hızlı ve Öfkeli 9 da dahil olmak üzere seride tam beş farklı filmin yönetmen koltuğunda oturmuştu. Deadline da yer alan bilgilere göre Lin şimdi serinin son filmlerinin sorumluluğunu üzerine almış. Hızlı ve Öfkeli 10 ve Hızlı ve Öfkeli 11 filmlerinin Justin Lin tarafından yönetileceği açıklandı.

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Hızlı ve Öfkeli 10 ve 11'de tek bir final hikayesine odaklanılacağı belirtilmiş. Yani son iki film birbirleriyle bağlantılı olacak şekilde hazırlanıyor. Vizyon tarihleri ise henüz belli değil.

Serinin final filmlerinde sevilen oyuncular Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel ve Sung Kang geri dönüyor olacak. Dwayne Johnson ve Jason Statham'ın ise finalde yer almaması bekleniyor. Vin Diesel'in bildiğiniz gibi Dwayne Johnson'la pek arası yok. Johnson'ın geri dönmemesinin nedeni muhtemelen bu.

Diğer taraftan serinin yeni filmi Hızlı ve Öfkeli 9 ise 28 Mayıs 2021'de sinemaseverlerle buluşuyor. Filmin aslında bu yıl yayınlanması bekleniyordu ancak pandemi nedeniyle bir senelik erteleme kararı alındı.

https://deadline.com/2020/10/fast-and-furious-franchise-ending-two-more-films-justin-lin-director-universal-vin-dieseli-1234600644/

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