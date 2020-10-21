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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hızlı ve Öfkeli serisi sona eriyor: Sadece iki film kaldı

    Hızlı ve Öfkeli filmlerinin ünlü yönetmeni Justin Lin, iki film daha çekip seriyi sonlandıracaklarını duyurdu. Son iki filmde "büyük bir final hikayesi" işlenecek.
    1 gün
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Hızlı ve Öfkeli serisi sona eriyor: Sadece iki film kaldı
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    Beyaz perdenin en büyük serilerinden birisi olan Hızlı ve Öfkeli yakında sona erecek gibi görünüyor. Bugün Deadline'a bazı açıklamalar yapan ünlü yönetmen Justin Lin, Hızlı ve Öfkeli 9'un ardından iki film daha çekip seriyi bitirmeyi planladıklarını duyurdu. Neredeyse 20 yıl önce başlayan Hızlı ve Öfkeli hikayesi böylece bir sona gelmiş olacak.

    İki film; tek bir final hikayesi

    49 yaşındaki Justin Lin, önümüzdeki yıl vizyona girecek olan Hızlı ve Öfkeli 9 da dahil olmak üzere seride tam beş farklı filmin yönetmen koltuğunda oturmuştu. Deadline da yer alan bilgilere göre Lin şimdi serinin son filmlerinin sorumluluğunu üzerine almış. Hızlı ve Öfkeli 10 ve Hızlı ve Öfkeli 11 filmlerinin Justin Lin tarafından yönetileceği açıklandı.

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    Hızlı ve Öfkeli 10 ve 11'de tek bir final hikayesine odaklanılacağı belirtilmiş. Yani son iki film birbirleriyle bağlantılı olacak şekilde hazırlanıyor. Vizyon tarihleri ise henüz belli değil.

    Serinin final filmlerinde sevilen oyuncular Vin DieselMichelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel ve Sung Kang geri dönüyor olacak. Dwayne Johnson ve Jason Statham'ın ise finalde yer almaması bekleniyor. Vin Diesel'in bildiğiniz gibi Dwayne Johnson'la pek arası yok. Johnson'ın geri dönmemesinin nedeni muhtemelen bu.

    Diğer taraftan serinin yeni filmi Hızlı ve Öfkeli 9 ise 28 Mayıs 2021'de sinemaseverlerle buluşuyor. Filmin aslında bu yıl yayınlanması bekleniyordu ancak pandemi nedeniyle bir senelik erteleme kararı alındı.



    https://deadline.com/2020/10/fast-and-furious-franchise-ending-two-more-films-justin-lin-director-universal-vin-dieseli-1234600644/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    MERHaba kız var mı :D

    58 dakika önce
    Bildiğin Odun

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    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

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    12 saat önce
    hareketliperde

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    18 saat önce
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    noluyo

    19 saat önce
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    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    clarq26 (Emre Bayram) 1 gün en beğenilen
    10.film uzay roketinden atlaycaklar roket patlatacaklar.
    11.film galiba rozketin sahibi peşlerine düşecek baska acıklaması yok :D
    Yanıtla +22
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 gün (düzenlendi)
    Eskiden modifiye araçlarla yarışları izlerdik şimdi suçlu polis kovalamasına döndü olay.
    Yanıtla +18
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    venom.X (Muzaffer ALPI) 1 gün
    İlk 3 filmin ruhu hiçbirinde yoktu, özellikle tokyo drift, bu üç filmin izinde 2 film yapsalar yeter.
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    dostum kertenkele (İnsan Sadece insan ) 12 sa. (düzenlendi)
    O Çinli adam filmde iki kere öldü yine geri geldi ölümsüzlüğü buldu resmen
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    dımmışali (durmuş bahça) 21 sa.
    Artık son olsun.
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 1 gün
    hani drif, hani modifiye, hani yarışlar nerede ? yok banka soy, teyp çal.. tank ile savaş, süper kahramanlar gibi uç aracından alev çıksın.

    neyse uzatmıyorum. 3 harfli bir şeye sarmış olan film. Tokyo harikaydı sonraki çıkanlar film işte tadındaydı.
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    AribyAriana 1 gün
    Serinin 11. filmi bile fazla.
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    joven 1 gün
    Seri kendi içerisinde inişli çıkışlı olmasına karşın arşivlik bir film serisi olmuştur.
    Yanıtla +1
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    Olgi 1 gün
    Tokyo drift en samimi buldugum seri. Hele acilis sahnesi cok begeniyorum.
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 1 gün
    Biraz daha devam etseydi hint filmleri gibi olacaktı. Tamam biraz hayali olmalı anladıkta abartmamak gerekiyor. 5 den sonra bozdu zaten
    Yanıtla +1
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    monacomen 1 gün
    Herhalde 13 uğursuz diye seyirci izlemez batıl inancı var diye düşünmüş olabilirler. Ben 33'e kadar çekebilirlerdi diye düşünüyorum.
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    Mugetsuga 1 gün
    Acaba 9'dan sonra sıkılmaya falan mı başladılar nasıl sona erebilir





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    venom.X (Muzaffer ALPI) 1 gün
    İlk 3 filmin ruhu hiçbirinde yoktu, özellikle tokyo drift, bu üç filmin izinde 2 film yapsalar yeter.
    Yanıtla +18
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    6852 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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