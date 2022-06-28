Nokia sürdürülebilirlik ödülü aldı

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Bir zamanlar dünyanın en büyük telefon üreticisi olan Nokia bir süre pazardan çekilmişti. HMD Global çatısı altında 2016 sonunda tekrar pazara dönen Nokia, telefon pazarında ciddi bir paya sahip olamadı ancak firma; 5G , sürdürülebilirlik ve insan hakları konularında öne çıkan adımlar attı. Bu doğrultuda HMD Global, sürdürülebilirlik ödülü aldı.

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HMD Global, platin sürdürülebilirlik derecesi aldı

EcoVadis 2022, HMD Global’a sürdürülebilirlik eforları sebebiyle platin derecesi verdi. EcoVadis, sürdürülebilirlik çalışmalarını şu şekilde sıralıyor; çevre, çalışma ve insan hakları, etik ve sürdürülebilir tedarik. Bu da demek oluyor ki Nokia ve HMD Global, sürdürülebilirlik konusunda önde gelen firmalardan olmayı başarmış.

HMD Global, Nokia’nın lisansına birkaç sene daha sahip olacak. HMD Global anlaşmasının bitmesi dahilinde Nokia’nın geleceği nasıl olacağı bilinmiyor ancak HMD Global yurtdışında attığı adımlarla dikkat çekmeyi başarıyor.

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