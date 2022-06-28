Android 13 tabanlı One UI 5.0 ekim ayında yayınlanabilir: ilk beta gelecek ay yayınlanacak

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One UI 3.0 ve sonrası ile Android güncellemelerinde ciddi hız kazanan Samsung, yeni çıkan cihazları için de 4-5 Android sürüm güncellemesi sözü veriyor. Android tarafında Google’ın bile önüne geçen Samsung, Android 13 güncellemesinde geçen yıldan bile daha hızlı olabilir.

Samsung, Android 13 güncellemelerine ekim ayında başlayacak

Geçtiğimiz günlerde Samsung’un One UI 5.0 için beta sürümüne yaklaştığı belirtilmişti. Samsung’a yakın kaynakları ile bilinen Sammobile, Android 13 tabanlı One UI 5.0’ın Galaxy S22 serisi için temmuz ayının üçüncü haftasında beta olarak yayınlanacağını ve stabil sürümün ise ekim ayında yayınlanacağını belirtti. Galaxy S22’den sonra büyük ihtimalle Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy S21 serisi için de beta programı başlatılacaktır.

Galaxy S22 için Android 13 tabanlı One UI 5.0 betası geliyor 2 gün önce eklendi

Samsung, geçtiğimiz yıl kasım ayında Android 12 güncellemelerine başlamıştı. 2021’in aralık ayı bitmeden Galaxy S20, Galaxy Note 20 ve Galaxy Tab S7 gibi serilere Android 12 güncellemesini ulaştıran Samsung, bu yıl daha yüksek performans sunacağa benziyor. Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi alacak cihazları burada görüntüleyebilirsiniz.

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Android 13 tabanlı One UI 5.0'ın çıkış tarihi belli oldu