HMD Global, yeni Nokia akıllı telefonlarını19 Mart'ta tanıtacağını duyurdu

Mobil Dünya Kongresi 2020 etkinliğinin Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmesinin ardından, yeni ürünlerini görücüye çıkaracak olan teknoloji şirketleri de planlarını değiştirmek zorunda kalmıştı. Bunlardan biri olan HMD Global, yeni Nokia akıllı telefonları ne zaman tanıtacağını duyurdu.
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HMD Global ilk 5G telefonunu tanıtacak
HMD Global Başkan Yardımcısı Juho Sarvikas'ın paylaştığı tweet'e göre yeni Nokia akıllı telefon modelleri 19 Mart tarihinde Londra'da düzenlenecek olan etkinlikle birlikte tüm dünyaya tanıtılacak. Paylaşılan yeni tanıtım videosunda, bu yıl ki Nokia etkinliğinin James Bond temalı bir içeriğe sahip olacağına da işaret ediyor diyebiliriz.
Düzenlenecek olan etkinlikte şirketin ilk 5G akıllı telefonunun tanıtılması bekleniyor. Nokia 8.2 5G olması beklenen bu model Snapdragon 765G yongaseti ile birlikte gelecek. Bunun yanı sıra yeni orta segment Nokia 5.2 ve giriş seviyesi Nokia 1.3 modellerinin de aynı etkinlikte tanıtılması muhtemel. Lansman tarihine kadar bu cihazlarla ilgili teknik bilgilerin de paylaşılması bekleniyor.
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