HMD Global, yeni Nokia akıllı telefonlarını19 Mart'ta tanıtacağını duyurdu

Tam Boyutta Gör

Mobil Dünya Kongresi 2020 etkinliğinin Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmesinin ardından, yeni ürünlerini görücüye çıkaracak olan teknoloji şirketleri de planlarını değiştirmek zorunda kalmıştı. Bunlardan biri olan HMD Global, yeni Nokia akıllı telefonları ne zaman tanıtacağını duyurdu.

Ayrıca Bkz. "Alman otomotiv devi BMW logosunu değiştirdi"

HMD Global ilk 5G telefonunu tanıtacak

HMD Global Başkan Yardımcısı Juho Sarvikas'ın paylaştığı tweet'e göre yeni Nokia akıllı telefon modelleri 19 Mart tarihinde Londra'da düzenlenecek olan etkinlikle birlikte tüm dünyaya tanıtılacak. Paylaşılan yeni tanıtım videosunda, bu yıl ki Nokia etkinliğinin James Bond temalı bir içeriğe sahip olacağına da işaret ediyor diyebiliriz.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:

Düzenlenecek olan etkinlikte şirketin ilkakıllı telefonunun tanıtılması bekleniyor.olması beklenen bu modelyongaseti ile birlikte gelecek. Bunun yanı sıra yeni orta segmentve giriş seviyesimodellerinin de aynı etkinliktemuhtemel. Lansman tarihine kadar bu cihazlarla ilgilide paylaşılması bekleniyor.