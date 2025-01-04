HMD Key çok uygun fiyat etiketi ile geliyor

HMD Key özellikleri ve fiyatı
- 6.52 inçlik HD+ LCD ekran
- UNISOC SC9832E 4 çekirdekli işlemci
- 2GB RAM (+2GB sanal)
- 32GB depolama
- 8MP arka kamera
- 5MP ön kamera
- 4000mAh batarya, 10W şarj
- 73$ fiyat
HMD Key akıllı telefon modeli 60Hz tazeleme hızı, 460 nit parlaklık, FM radyo, çift SIM art desteği, Android 14 Go Edition kırpılmış sürüm gibi diğer özelliklere sahip. Telefon ilk etapta 3 ülkede satışa çıkacak ve sonrasında daha fazla ülkeye gideecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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