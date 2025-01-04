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    HMD Key çok uygun fiyat etiketi ile geliyor

    HMD Key akıllı telefon modelinde 6.52 inçlik ekran, UNISOC SC9832E 4 çekirdekli işlemci, 2GB RAM, 32GB depolama, 4000mAh batarya, 10W şarj gibi özellikler yer alıyor.  
    HMD Key
    Nokia markasını geride bırakarak akıllı telefon pazarında yeni bir maceraya atılan HMD Global, bu kez çok uygun fiyat etiketine sahip bir model tanıttı. HMD Key adı verilen akıllı telefon en düşük beklentisi olanlara hitap ediyor. 

    HMD Key özellikleri ve fiyatı

    • 6.52 inçlik HD+ LCD ekran
    • UNISOC SC9832E 4 çekirdekli işlemci
    • 2GB RAM (+2GB sanal)
    • 32GB depolama
    • 8MP arka kamera
    • 5MP ön kamera
    • 4000mAh batarya, 10W şarj
    • 73$ fiyat

    HMD Key akıllı telefon modeli 60Hz tazeleme hızı, 460 nit parlaklık, FM radyo, çift SIM art desteği, Android 14 Go Edition kırpılmış sürüm gibi diğer özelliklere sahip. Telefon ilk etapta 3 ülkede satışa çıkacak ve sonrasında daha fazla ülkeye gideecek.

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