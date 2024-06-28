Yeni bir Nokia Lumia benzeri HMD telefonu geliyor

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Nokia Lumia 920 tasarımını temel alan HMD Skyline akıllı telefonu için geri sayım devam ederken firma retro tasarımlı serisini devam ettirecek gibi görünüyor. HMD Skyline G2 modeli de Nokia Lumia tasarımını temel alacak.

HMD Skyline G2 sızdırıldı

HMD Skyline G2 olarak sızdırılan akıllı telefonun fotoğraf tutkunlarına yönelik hazırlandığı belirtiliyor. 200MP ana sensörü olan telefonda telefoto ve ultra geniş lenslere yer veriliyor. Bir ihtimal 3D ToF derinlik sensörü de bu listeye dahil edilebilir.

HMD Skyline segmentinde iddialı olacak 1 hf. önce eklendi

HMD ortaklığının Skyline serisi ile neler planladığı şimdilik belirsiz ancak Nokia Lumia dönemindeki gibi yeni bir seriye başlaması şaşırtıcı olmaz. Firma Nokia döneminde üst seviyeye hitap eden iddialı bir seri ortaya koyamamıştı.

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