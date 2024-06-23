HMD Tab Lite'ın fiyatı ve tasarımı sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

Nokia'nın alt markası HMD, bu yıl uygun fiyatlı tableti T21'i piyasaya sürmüştü. Şirket şimdilerde ise yeni tableti HMD Tab Lite üzerinde çalışıyor. Yakın zamanlı yeni bir sosyal medya paylaşımı da cihazın beklenen özelliklerini, tasarımını ve fiyatını ortaya çıkardı.

İşte HMD Tab Lite'ın beklenen özellikleri ve fiyatı:

X'te yapılan paylaşımda pembe rengiyle ortaya çıkan HMD Tab Lite, görsele göre arkada tek bir kameraya sahip olacak ve bu kameranın 5MP çözünürlüğe sahip olması bekleniyor. Ön tarafta ise f/2.0 ve otofokuslu 8MP çözünürlüğe selfie kamerasının bulunması beklenen cihaz, ayrıca siyah ve beyaz renk seçeneklerine de sahip olacak.

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560 nit parlaklık sunabilen 8,7 inç HD+ (800 x 1340 piksel) IPS ekrana sahip olması beklenen cihaz, gücünü 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla eşleştirilmiş Unisoc T610 işlemciden alacak. Paylaşıma göre 18W hızlı şarj destekli 5.500 mAh batarya ile donatılacak cihaz, son olarak 4G hücresel versiyonuyla satışa sunulacak ve yaklaşık 149 Euro fiyat etiketine sahip olacak.

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HMD Tab Lite'ın fiyatı, özellikleri ve tasarımı sızdırıldı