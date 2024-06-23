HMD Tab Lite'ın fiyatı ve tasarımı sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

İşte HMD Tab Lite'ın beklenen özellikleri ve fiyatı:
X'te yapılan paylaşımda pembe rengiyle ortaya çıkan HMD Tab Lite, görsele göre arkada tek bir kameraya sahip olacak ve bu kameranın 5MP çözünürlüğe sahip olması bekleniyor. Ön tarafta ise f/2.0 ve otofokuslu 8MP çözünürlüğe selfie kamerasının bulunması beklenen cihaz, ayrıca siyah ve beyaz renk seçeneklerine de sahip olacak.
560 nit parlaklık sunabilen 8,7 inç HD+ (800 x 1340 piksel) IPS ekrana sahip olması beklenen cihaz, gücünü 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla eşleştirilmiş Unisoc T610 işlemciden alacak. Paylaşıma göre 18W hızlı şarj destekli 5.500 mAh batarya ile donatılacak cihaz, son olarak 4G hücresel versiyonuyla satışa sunulacak ve yaklaşık 149 Euro fiyat etiketine sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.