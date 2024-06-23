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    Anlık Bildirim

    HMD Tab Lite'ın fiyatı ve tasarımı sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

    HMD'nin yeni tableti HMD Tab Lite, X'te ortaya çıktı. Tasarımının da ortaya çıktığı paylaşımda cihazın beklenen özelliklerine ve fiyatına da değinildi. İşte detaylar:
    HMD Tab Lite'ın fiyatı, özellikleri ve tasarımı sızdırıldı
    Nokia'nın alt markası HMD, bu yıl uygun fiyatlı tableti T21'i piyasaya sürmüştü. Şirket şimdilerde ise yeni tableti HMD Tab Lite üzerinde çalışıyor. Yakın zamanlı yeni bir sosyal medya paylaşımı da cihazın beklenen özelliklerini, tasarımını ve fiyatını ortaya çıkardı. 

    İşte HMD Tab Lite'ın beklenen özellikleri ve fiyatı:

    X'te yapılan paylaşımda pembe rengiyle ortaya çıkan HMD Tab Lite, görsele göre arkada tek bir kameraya sahip olacak ve bu kameranın 5MP çözünürlüğe sahip olması bekleniyor. Ön tarafta ise f/2.0 ve otofokuslu 8MP çözünürlüğe selfie kamerasının bulunması beklenen cihaz, ayrıca siyah ve beyaz renk seçeneklerine de sahip olacak.

    560 nit parlaklık sunabilen 8,7 inç HD+ (800 x 1340 piksel) IPS ekrana sahip olması beklenen cihaz, gücünü  4 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla eşleştirilmiş Unisoc T610 işlemciden alacak. Paylaşıma göre 18W hızlı şarj destekli 5.500 mAh batarya ile donatılacak cihaz, son olarak 4G hücresel versiyonuyla satışa sunulacak ve yaklaşık 149 Euro fiyat etiketine sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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