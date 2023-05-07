Hogwarts Legacy yeni güncelleme ile örümcek korkusu moduna kavuştu

Hogwarts Legacy’de örümcek korkusu yok
Yılın rekor kıran oyunlarından Hogwarts Legacy, aldığı yeni güncelleme ile örümcek korkusu olan oyuncuları ön plana çıkarıyor. Arachnophobia Mode sayesinde artık örümcek karakterleri sadece kafadan ve patenlerden oluşan bir görsele dönüşüyor.
Erişilebilirlik menüsünden aktif edilen mod hareketli veya ceset durumundaki örümcek görsellerini değiştiriyor. Ayrıca ses efektleri de azaltılıyor. Sadece çerçeve içerisinde resim olarak sunulan statik örümcek görsellerinin bu moddan etkilenmediği belirtilmiş.
Hogwarts Legacy hassasiyetler konusunda ilk değil. Daha önce Grounded oyununda da örümcek karakterleri ve Horizon Forbidden West oyununda derin deniz bölgeleri oyunculardan gizlenmişti. Hogwarts Legacy bu hafta Xbox One ve PS4 konsollarına da geldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah