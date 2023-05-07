Hogwarts Legacy yeni güncelleme ile örümcek korkusu moduna kavuştu

Tam Boyutta Gör Oyun geliştiricilerinin yeni projelerini hayata geçirirken farklı problemleri olan oyuncuları da göz önüne alması gerekiyor. Örneğin parlak ışıkların epilepsi krizlerini tetiklemesi veya örümcek korkusu olanların tedirgin olması istenen şeyler değil. Hogwarts Legacy de bunun farkında.

Hogwarts Legacy’de örümcek korkusu yok

Yılın rekor kıran oyunlarından Hogwarts Legacy, aldığı yeni güncelleme ile örümcek korkusu olan oyuncuları ön plana çıkarıyor. Arachnophobia Mode sayesinde artık örümcek karakterleri sadece kafadan ve patenlerden oluşan bir görsele dönüşüyor.

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Erişilebilirlik menüsünden aktif edilen mod hareketli veya ceset durumundaki örümcek görsellerini değiştiriyor. Ayrıca ses efektleri de azaltılıyor. Sadece çerçeve içerisinde resim olarak sunulan statik örümcek görsellerinin bu moddan etkilenmediği belirtilmiş.

Hogwarts Legacy hassasiyetler konusunda ilk değil. Daha önce Grounded oyununda da örümcek karakterleri ve Horizon Forbidden West oyununda derin deniz bölgeleri oyunculardan gizlenmişti. Hogwarts Legacy bu hafta Xbox One ve PS4 konsollarına da geldi.

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Hogwarts Legacy’den örümceklere müdahale