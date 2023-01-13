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    Hogwarts Legacy sistem gereksinimleri güncellendi, en düşük 16GB RAM isteniyor

    Hogwarts Legacy geliştiricileri oyunun sistem gereksinimlerinde değişiklikler yaptı. Artık en yukarıda Ultra 4K çözünürlük yer alırken en düşük gereksinim de değişti. 
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    Hogwarts Legacy Tam Boyutta Gör
    Yılın en merakla beklenen oyunlarından birisi haline gelen Hogwarts Legacy için geliştirici ekip yeni bir güncelleme yayınladı. Daha önce iki zorluk seviyesi için açıklanan sistem gereksinimleri şimdi 4 tane oldu. Ayrıca en düşük gereksinimler de değişti.

    Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Avalanche Software ve Portkey Games'in yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Hogwarts Legacy hali hazırda Steam’de en çok ön sipariş alan oyun oldu. Steam ve Epic Games mağazalarında 699TL standart, 799TL Deluxe paket olarak satılıyor. 10 Şubat tarihinde de çıkışını yapacak.

    Hogwarts Legacy güncel sistem gereksinimleri

    Minimum Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i5-6600 ya da AMD Ryzen 5 1400
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB ya da AMD RX 470 4GB
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
    • İlave Notlar: SSD (tercihen), HDD (desteklenen), 720p/60 fps, Düşük Ayarlar

    Önerilen Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i7-8700 ya da AMD Ryzen 5 3600
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 Ti ya da AMD Radeon RX 5700 XT ya da Intel Arc A770
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
    • İlave Notlar: SSD, 1080p/60 fps, Yüksek Ayarlar

    Ultra 2K Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i7-10700K ya da AMD Ryzen 7 5800x
    • Bellek: 32 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080Ti ya da AMD Radeon RX 6800 XT
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
    • İlave Notlar: SSD, 1440p/60 fps, Ultra Yüksek Ayarlar

    Ultra 4K Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i7-10700K ya da AMD Ryzen 7 5800x
    • Bellek: 32 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3090Ti ya da AMD Radeon RX 7900 XT
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
    • İlave Notlar: SSD, 2160p/60 fps, Ultra Yüksek Ayarlar
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