Hogwarts Legacy sistem gereksinimleri güncellendi, en düşük 16GB RAM isteniyor

- Hogwarts Legacy güncel sistem gereksinimleri
- Minimum Sistem Gereksinimleri
- Önerilen Sistem Gereksinimleri
- Ultra 2K Sistem Gereksinimleri
- Ultra 4K Sistem Gereksinimleri
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Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Avalanche Software ve Portkey Games'in yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Hogwarts Legacy hali hazırda Steam’de en çok ön sipariş alan oyun oldu. Steam ve Epic Games mağazalarında 699TL standart, 799TL Deluxe paket olarak satılıyor. 10 Şubat tarihinde de çıkışını yapacak.
Hogwarts Legacy güncel sistem gereksinimleri
Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-6600 ya da AMD Ryzen 5 1400
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB ya da AMD RX 470 4GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: SSD (tercihen), HDD (desteklenen), 720p/60 fps, Düşük Ayarlar
Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-8700 ya da AMD Ryzen 5 3600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 Ti ya da AMD Radeon RX 5700 XT ya da Intel Arc A770
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: SSD, 1080p/60 fps, Yüksek Ayarlar
Ultra 2K Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-10700K ya da AMD Ryzen 7 5800x
- Bellek: 32 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080Ti ya da AMD Radeon RX 6800 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: SSD, 1440p/60 fps, Ultra Yüksek Ayarlar
Ultra 4K Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-10700K ya da AMD Ryzen 7 5800x
- Bellek: 32 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3090Ti ya da AMD Radeon RX 7900 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: SSD, 2160p/60 fps, Ultra Yüksek Ayarlar
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