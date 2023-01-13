Hogwarts Legacy sistem gereksinimleri güncellendi, en düşük 16GB RAM isteniyor

Tam Boyutta Gör Yılın en merakla beklenen oyunlarından birisi haline gelen Hogwarts Legacy için geliştirici ekip yeni bir güncelleme yayınladı. Daha önce iki zorluk seviyesi için açıklanan sistem gereksinimleri şimdi 4 tane oldu. Ayrıca en düşük gereksinimler de değişti.

Hogwarts Legacy için yeni bir oynanış videosu paylaşıldı 4 hf. önce eklendi

Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Avalanche Software ve Portkey Games'in yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Hogwarts Legacy hali hazırda Steam’de en çok ön sipariş alan oyun oldu. Steam ve Epic Games mağazalarında 699TL standart, 799TL Deluxe paket olarak satılıyor. 10 Şubat tarihinde de çıkışını yapacak.

Hogwarts Legacy güncel sistem gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-6600 ya da AMD Ryzen 5 1400

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB ya da AMD RX 470 4GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD (tercihen), HDD (desteklenen), 720p/60 fps, Düşük Ayarlar

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-8700 ya da AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 Ti ya da AMD Radeon RX 5700 XT ya da Intel Arc A770

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD, 1080p/60 fps, Yüksek Ayarlar

Ultra 2K Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-10700K ya da AMD Ryzen 7 5800x

Bellek: 32 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080Ti ya da AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD, 1440p/60 fps, Ultra Yüksek Ayarlar

Ultra 4K Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-10700K ya da AMD Ryzen 7 5800x

Bellek: 32 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3090Ti ya da AMD Radeon RX 7900 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD, 2160p/60 fps, Ultra Yüksek Ayarlar

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Hogwarts Legacy yeni sistem gereksinimleri açıklandı