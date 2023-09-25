Hollywood yazarları geçici anlaşmayla grevlerine son veriyor

Tam Boyutta Gör Hollywood yazarlarının grevi sona ermek üzere olabilir. 140 günü aşkın bir süredir devam eden iş bırakma eyleminin ardından, Amerika Yazarlar Birliği (WGA), büyük Hollywood stüdyolarıyla ücret, çalışma koşulları ve daha fazlası konusunda "geçici bir anlaşmaya" varıldığını duyurdu.

Amerika Yazarlar Birliği, üyelerine gönderdiği bildiride “Büyük bir gururla söyleyebiliriz ki bu, her sektörden yazarlar için anlamlı kazanımlar ve korumalar içeren olağanüstü bir anlaşmadır” ifadelerini kullandı. WGA yönetimi, anlaşmanın dili kesinleşene kadar anlaşmanın ayrıntılarının paylaşılamayacağını; bundan sonra yazarların anlaşmayı onaylamak için oy kullanmaları gerekeceğini söyledi.

Hollywood yazarları mutlu sona ulaştı

Sendika liderleri, sözleşme son halini aldıktan ve üyelere oylama için gönderildikten sonra salı günü grevi sona erdirebileceklerini söyledi. Anlaşma, WGA ile Sinema ve Televizyon Yapımcıları İttifakı (AMTP) arasında geçtiğimiz haftanın ortasında ve sonunda birkaç gece süren pazarlıklarla sonucunda şekillendi.

Yazarlar ve AMPTP arasındaki müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından WGA ilk olarak 2 Mayıs'ta grev çağrısında bulunmuştu. WGA sözleşmelerin daha iyi yayın artıkları, yazarlar odasının korunması ve yapay zeka kullanımıyla ilgili korumalar içermesini talep ediyordu.

Oyuncuların grevi devam ediyor

Tam Boyutta Gör Yazarlar yakında işlerinin başına dönebilir, ancak oyuncular olmadan Hollywood yapımları muhtemelen durma noktasında kalmaya devam edecek. Eğlence sektörünün yaklaşık 160.000 üyesini temsil eden Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu (Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists-SAG-AFTRA) sendikası temmuz ayından bu yana grevde.

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Grevler Netflix ve Warner Bros Discovery gibi stüdyoları mali projeksiyonlarında ayarlamalar yapmaya zorluyor. Temmuz ayında Netflix fazladan 1,5 milyar dolar serbest nakit akışına sahip olacağını tahmin ederken, Warner Bros. Discovery 2023 yılı için kazanç beklentilerini yaklaşık 300 ila 500 milyon dolar düşürdü. Grevler kapsamında çoğu Hollywood yapımı ertelendi zira oyuncular basın tanıtımlarına katılım sağlamıyor. Oyuncular da yazarlar ile benzer endişeleri taşıyor.

Bunlardan en önemlisi ücretlerde ve tekrar gösterimlerdeki telif haklarında düzeltme ihtiyacı. İkincisi ise bugün çok yoğun kullanılmasa da yapay zeka karakterleri’ne karşı ‘gerçek’ oyuncuların haklarından duyulan endişe. İlki yıllardır konuşulan bir konu olsa da ikincisi henüz taze. ‘Black Mirror’un altıncı sezonunun ilk bölümü olan “Joan Is Awful” tam olarak aslında bu olaya değiniyor.

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Hollywood yazarları geçici anlaşmayla grevlerine son veriyor