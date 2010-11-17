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Honda Civic artık Japonya'da satılmayabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
27,3b
1
31
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Honda Civic artık Japonya'da satılmayabilir
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Japon otomobil üreticisi Honda, Civic modeli ile ilgili çok radikal bir karar alacak gibi görünüyor. Markaya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Honda, stoklar bittikten sonra Japonya'da Civic satışını durdurabilir. Karara neden olarak Japon müşterilerin önlenemez bir şekilde artan minivan veya daha küçük otomobillere olan talepleri gösteriliyor. Gelecek yıl yeni kasasının tanıtılması beklenen otomobil; talebin hala çok fazla olduğu Amerika, Türkiye gibi ülkelerde ise satılmaya devam edecek.

Ekim ayında Japonya'da sadece 452 adet Civic satılınca bu kararı alan Honda, Suzuka fabrikasında Civic üretmeye devam edecek. Ancak Japon müşterilerin minivan veya küçük otomobil telebi daha da artarsa ve Honda bu talebe uygun otomobiller geliştirirse Suzuka fabrikasında Civic yerine bu modeller üretilmeye başlanabilir.

Honda Civic artık Japonya'da satılmayabilir
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DH Misafiri 7 yıl
ona lomboz degil canım lumbuz denir :))(denizci)
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nrglife 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ona lomboz degil canım lumbuz denir :))(denizci)

Buna da hort denir..
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scorpionteam 9 yıl
FD4 degil FD6... Japonya ve Singapur gibi uzakdogu ulkelerinde gecen model ismi ise FD2...
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Panthér 9 yıl
kendi adamları bile bu arabayı almıyor.
toplum olarak kazıklara alışığız, biz türkler alırız merk etmesinler....
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MaTaDoR 9 yıl
Tam 1 sene oldu Civic'imi alalı ve tip olarak bu kadar yakışıklısını hala göremiyorum piyasada. Sanırım kendisinin yenisi çıkana kadar da eskimeyecek. Almayı düşünenler hemen alsın derim çünkü hiçbir yönden pişman olmayacaklarını rahatlıkla söyleyebilirim. ;)
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hresources 9 yıl
Direk 2.el piyasa 1-2 Bin daha düşer, üretimi kalkınca herhalde.
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watkseburt 9 yıl

MaTaDoR

Tam 1 sene oldu Civic'imi alalı ve tip olarak bu kadar yakışıklısını hala göremiyorum piyasada. Sanırım kendisinin yenisi çıkana kadar da eskimeyecek. Almayı düşünenler hemen alsın derim çünkü hiçbir yönden pişman olmayacaklarını rahatlıkla söyleyebilirim. ;)


+1
,civic sedanımdan ben cok memnunum,makyaklı hali daha agresif gözüküyor,ledler de tam uymuş arabaya


hb için aynı şeyleri söyleyemecegım yalnız;

-fahiş fiyat tam otomatık 60.000 tl
-tahta gibi süspansıyon,arka koltukta cok kısa yolcukluk ettım,zıpla zıpla nereye kdr
-arka camları bıldılıgın lomboz*dur,arka oturan etrafı seyretmesı için egilmesı gerekıyor,kafasını baslığa dayasa hıcbır sey göremez
-sunroof yok
-arka görüş 0(sıfır)
-her yerinden tıkırtı gelmesi,bindıgım araba öyleydı
-sedanııdaki konforun "k" si yok hb de
-çok yakıyor -1.8-
-dıreksıyonda kulakçık yok.
-iç konsol ergonomi yok hatta biraz karışık

gene iyi sattı bu hb
sedan her yerde var




lomboz*:gemi odalarinin (ki halk arasinda kamara olarak da bilinir) yuvarlak camlarina denir...



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chamicals2 9 yıl
civic gerekten igrenc bi araba (dis tasarim acisindan).Hele sedanı düsmana irak olsun :)
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DH Misafiri 9 yıl
Türkiyede'de fiyattan dolayı alamıyoruz bence tümden kapatsın fabrikayı :D
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ag67 9 yıl

DH Misafiri

Türkiyede'de fiyattan dolayı alamıyoruz bence tümden kapatsın fabrikayı :D



Valla haklısın arkadaşım
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brujeria 9 yıl

Duratorq
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Şu kasa sedan Civic dünyada sadece bize özel üretiliyor.
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rxseven 9 yıl

brujeria


Duratorq
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Şu kasa sedan Civic dünyada sadece bize özel üretiliyor.


En guzelide bu ama
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Jeandan 9 yıl

brujeria


Duratorq
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Şu kasa sedan Civic dünyada sadece bize özel üretiliyor.



Hayır. FD4 civic singapur, kıbrıs, mısır ve türkiye için üretiliyor. (Hybridleri ingilterede bile var bahsettiğim r16 motor serisi için)
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canberx 9 yıl
Al sen kardeşim civic'ini boşver takma kafana kullan taş gibi arabanı kafan dinç olur pişman olmazsın Made in japon Forever herzaman ;)
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Dr. Hannibal Lecter 9 yıl
civic 2. El almayi düsünüyordum bu iyiolmadi
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Razer 9 yıl
Bu ilginç olur. Doğan SLX'in Türkiye'de artık satışının durdurulacağı gibi. Düşüncesi bile garip.
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vector x-31 9 yıl
bizene kardeşim burası türkiye


iyi bayramlar bu arada
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