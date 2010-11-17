Honda Civic artık Japonya'da satılmayabilir

Japon otomobil üreticisi Honda, Civic modeli ile ilgili çok radikal bir karar alacak gibi görünüyor. Markaya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Honda, stoklar bittikten sonra Japonya'da Civic satışını durdurabilir. Karara neden olarak Japon müşterilerin önlenemez bir şekilde artan minivan veya daha küçük otomobillere olan talepleri gösteriliyor. Gelecek yıl yeni kasasının tanıtılması beklenen otomobil; talebin hala çok fazla olduğu Amerika, Türkiye gibi ülkelerde ise satılmaya devam edecek.

Ekim ayında Japonya'da sadece 452 adet Civic satılınca bu kararı alan Honda, Suzuka fabrikasında Civic üretmeye devam edecek. Ancak Japon müşterilerin minivan veya küçük otomobil telebi daha da artarsa ve Honda bu talebe uygun otomobiller geliştirirse Suzuka fabrikasında Civic yerine bu modeller üretilmeye başlanabilir.