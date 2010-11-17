Honda Civic artık Japonya'da satılmayabilir

Japon otomobil üreticisi Honda, Civic modeli ile ilgili çok radikal bir karar alacak gibi görünüyor. Markaya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Honda, stoklar bittikten sonra Japonya'da Civic satışını durdurabilir. Karara neden olarak Japon müşterilerin önlenemez bir şekilde artan minivan veya daha küçük otomobillere olan talepleri gösteriliyor. Gelecek yıl yeni kasasının tanıtılması beklenen otomobil; talebin hala çok fazla olduğu Amerika, Türkiye gibi ülkelerde ise satılmaya devam edecek.
Ekim ayında Japonya'da sadece 452 adet Civic satılınca bu kararı alan Honda, Suzuka fabrikasında Civic üretmeye devam edecek. Ancak Japon müşterilerin minivan veya küçük otomobil telebi daha da artarsa ve Honda bu talebe uygun otomobiller geliştirirse Suzuka fabrikasında Civic yerine bu modeller üretilmeye başlanabilir.
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Buna da hort denir..
toplum olarak kazıklara alışığız, biz türkler alırız merk etmesinler....
+1 ,civic sedanımdan ben cok memnunum,makyaklı hali daha agresif gözüküyor,ledler de tam uymuş arabaya
hb için aynı şeyleri söyleyemecegım yalnız;
-fahiş fiyat tam otomatık 60.000 tl
-tahta gibi süspansıyon,arka koltukta cok kısa yolcukluk ettım,zıpla zıpla nereye kdr
-arka camları bıldılıgın lomboz*dur,arka oturan etrafı seyretmesı için egilmesı gerekıyor,kafasını baslığa dayasa hıcbır sey göremez
-sunroof yok
-arka görüş 0(sıfır)
-her yerinden tıkırtı gelmesi,bindıgım araba öyleydı
-sedanııdaki konforun "k" si yok hb de
-çok yakıyor -1.8-
-dıreksıyonda kulakçık yok.
-iç konsol ergonomi yok hatta biraz karışık
gene iyi sattı bu hb
sedan her yerde var
lomboz*:gemi odalarinin (ki halk arasinda kamara olarak da bilinir) yuvarlak camlarina denir...
Valla haklısın arkadaşım
Şu kasa sedan Civic dünyada sadece bize özel üretiliyor.
En guzelide bu ama
Hayır. FD4 civic singapur, kıbrıs, mısır ve türkiye için üretiliyor. (Hybridleri ingilterede bile var bahsettiğim r16 motor serisi için)
iyi bayramlar bu arada