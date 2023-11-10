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    Honor 100 serisi yakında geliyor: 100 Watt şarj hızı sunacak

    Honor 100 serisi yakında tanıtılıyor. Ülkemizde de satılan orta seviye fiyat performans telefonu Honor 90'ın takipçisi olacak modeller bize hangi özellikleri sunacak?
    Honor 100 serisi yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Honor, ülkemizde de satılan ve fiyat performans oranıyla popüler telefonlar arasında yer alan Honor 90 modelinin takipçisi olan Honor 100 serisi üzerinde çalışıyor. Yeni telefon ile ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı.

    Honor 100'ün beklenen özellikleri

    Çin'deki sertifkasyon sitesinde iki modelin isim ve bazı bilgileri göründü. Bu bilgilere göre cihazlar 100 Watt hızlı şarj ve 5G desteği sunuyor. Honor 90'da 66 Watt şarj hızı sunuluyordu.

    Honor 100 serisi yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Bu bilgilerin dışında cihazın Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle geleceği ve yüksek frekanslı karartma sayesinde gözü yormayan 1.5K çözünürlükte 120 Hz ekrana sahip olacağı konuşuluyor. Kamera tarafında ise önde çift selfie kamerası ve arkada yuvarlak kamera adası olacağı söyleniyor.

    Honor 100 serisinin üç varyantının olması bekleniyor: Honor 100, Honor 100 Pro ve Honor 100 GT. Telefonların bu ayın sonunda tanıtılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    ghosting olmayan monitör fifa 15 kasma sorunu ingilizce tıp mı türkçe tıp mı acer nitro 5 an515-57 alınır mı mg hs mi chery tiggo mu

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