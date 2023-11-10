Honor 100 serisi yakında geliyor: 100 Watt şarj hızı sunacak

Tam Boyutta Gör Honor, ülkemizde de satılan ve fiyat performans oranıyla popüler telefonlar arasında yer alan Honor 90 modelinin takipçisi olan Honor 100 serisi üzerinde çalışıyor. Yeni telefon ile ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı.

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Honor 100'ün beklenen özellikleri

Çin'deki sertifkasyon sitesinde iki modelin isim ve bazı bilgileri göründü. Bu bilgilere göre cihazlar 100 Watt hızlı şarj ve 5G desteği sunuyor. Honor 90'da 66 Watt şarj hızı sunuluyordu.

Tam Boyutta Gör Bu bilgilerin dışında cihazın Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle geleceği ve yüksek frekanslı karartma sayesinde gözü yormayan 1.5K çözünürlükte 120 Hz ekrana sahip olacağı konuşuluyor. Kamera tarafında ise önde çift selfie kamerası ve arkada yuvarlak kamera adası olacağı söyleniyor.

Honor 100 serisinin üç varyantının olması bekleniyor: Honor 100, Honor 100 Pro ve Honor 100 GT. Telefonların bu ayın sonunda tanıtılması bekleniyor.

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