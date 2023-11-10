Honor 100 serisi yakında geliyor: 100 Watt şarj hızı sunacak

Honor 100'ün beklenen özellikleri
Çin'deki sertifkasyon sitesinde iki modelin isim ve bazı bilgileri göründü. Bu bilgilere göre cihazlar 100 Watt hızlı şarj ve 5G desteği sunuyor. Honor 90'da 66 Watt şarj hızı sunuluyordu.
Honor 100 serisinin üç varyantının olması bekleniyor: Honor 100, Honor 100 Pro ve Honor 100 GT. Telefonların bu ayın sonunda tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.