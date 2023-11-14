Honor 100 serisinin tasarımı ortaya çıktı: Telefonların özellikleri neler?

Honor 100 serisinin beklenen özellikleri
Honor 100 ve 100 Pro isimli iki modelin yer alacağı seride kavisli OLED ekranlara yer verilecek. Honor 100'de delikli ekran bulunacak iken, Honor 100 Pro'da hap şeklinde kamera deliği bulunan bir ekran kullanılacak. Dolayısıyla Honor 100 Pro'da çift ön kamera olması muhtemel.
Honor 100 işlemci tarafında Snaprdragon 7 Gen 3 ile gelirken Honor 100 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 2 ile geleceği tahmin ediliyor. Şarj hızı ise daha önce ortaya çıktığı gibi 100 Watt seviyesinde olacak. 23 Kasım'da tanıtılacak telefonlarla ilgili daha fazla detay önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.