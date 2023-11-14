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    Honor 100 serisinin tasarımı ortaya çıktı: Telefonların özellikleri neler?

    Ülkemizde de satılan fiyat performans telefonu Honor 90 modelinin takipçisi Honor 100 serisi ile ilgili bilgiler ortaya çıktı. Tasarımı ve tanıtım tarihi ortaya çıkan telefonların özellikleri neler?
    Honor 100 serisinin tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Honor'un ülkemizde de satılan fiyat performans telefonu Honor 90 modelinin takipçisi Honor 100 serisi ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. 23 Kasım'da tanıtılacak telefonların tasarımı ortaya çıktı.

    Honor 100 serisinin beklenen özellikleri

    Honor 100 ve 100 Pro isimli iki modelin yer alacağı seride kavisli OLED ekranlara yer verilecek. Honor 100'de delikli ekran bulunacak iken, Honor 100 Pro'da hap şeklinde kamera deliği bulunan bir ekran kullanılacak. Dolayısıyla Honor 100 Pro'da çift ön kamera olması muhtemel.

    Honor 100 serisinin tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Arka tarafta ise iki telefonun kamera bölmesinin farklı tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Ana kamera olarak 50 Megapiksellik OIS destekli sensörlerin kullanılacağı belirtiliyor. Bunun dışında 2x zumlu telefoto kameraya da yer verilmesi bekleniyor.
    Honor 100 serisinin tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Her iki telefon da 1.5K çözünürlükte, 120 Hz yenileme hızı ve göz konforu için yüksek frekanslı karartmalı ekrana sahip olacak.

    Honor 100 işlemci tarafında Snaprdragon 7 Gen 3 ile gelirken Honor 100 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 2 ile geleceği tahmin ediliyor. Şarj hızı ise daha önce ortaya çıktığı gibi 100 Watt seviyesinde olacak. 23 Kasım'da tanıtılacak telefonlarla ilgili daha fazla detay önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    iphone geçici kayıt tyt mi zor ayt mi acnturk yorumlar 90 tyt 60 ayt kaç bin rezil hakaret midir

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