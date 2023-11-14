Honor 100 serisinin tasarımı ortaya çıktı: Telefonların özellikleri neler?

Tam Boyutta Gör Honor'un ülkemizde de satılan fiyat performans telefonu Honor 90 modelinin takipçisi Honor 100 serisi ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. 23 Kasım'da tanıtılacak telefonların tasarımı ortaya çıktı.

Honor 100 serisinin beklenen özellikleri

Honor 100 ve 100 Pro isimli iki modelin yer alacağı seride kavisli OLED ekranlara yer verilecek. Honor 100'de delikli ekran bulunacak iken, Honor 100 Pro'da hap şeklinde kamera deliği bulunan bir ekran kullanılacak. Dolayısıyla Honor 100 Pro'da çift ön kamera olması muhtemel.

Tam Boyutta Gör Arka tarafta ise iki telefonun kamera bölmesinin farklı tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Ana kamera olarak 50 Megapiksellik OIS destekli sensörlerin kullanılacağı belirtiliyor. Bunun dışında 2x zumlu telefoto kameraya da yer verilmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Her iki telefon da 1.5K çözünürlükte, 120 Hz yenileme hızı ve göz konforu için yüksek frekanslı karartmalı ekrana sahip olacak.

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Honor 100 işlemci tarafında Snaprdragon 7 Gen 3 ile gelirken Honor 100 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 2 ile geleceği tahmin ediliyor. Şarj hızı ise daha önce ortaya çıktığı gibi 100 Watt seviyesinde olacak. 23 Kasım'da tanıtılacak telefonlarla ilgili daha fazla detay önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır.

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