Samsung Galaxy A35'in özellikleri ortaya çıktı: Çentik gidiyor, kamera deliği geliyor

Tam Boyutta Gör Samsung'un popüler orta seviye telefonu Galaxy A34'ün varisi Galaxy A35'e ait bilgiler gelmeye başladı. Ortaya çıkan render görüntülerine göre Galaxy A35'de A34'deki çentikli ekran yerine delikli ekran kullanılacak. Böylelikle telefon daha modern bir görünüme kavuşacak.

Samsung Galaxy A35'in muhtemel özellikleri neler?

Samsung'un 2024 model telefonlarına ait bilgiler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Galaxy A35'de o telefonlardan biri. 161.6 x 77.9 x 8.2mm ölçülerine sahip olan telefonun ses ve güç butonlarının olduğu kısım Galaxy A15 ve A25 sızıntılarında gördüğümüz gibi bir miktar çıkıntı yapıyor.

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6.6 inçlik ekran büyüklüğünü koruyan telefon, Full HD çözünürlükte 120 Hz, OLED panele sahip olacak. Telefonun selefi gibi ekran altı parmak izi okuyucuya sahip olması bekleniyor.

İşlemci tarafında ise AMD'nin RDNA2 tabanlı GPU'suna sahip Exynos 1480 platformunun kulanılması bekleniyor. Bunun yanında 8 GB RAM ve 128 GB depolama işlemciye eşik edecek.

Üçlü kamera kurulumuyla gelecek olan telefonun ana kamerası 50 MP, ultra geniş açı kamerası 8 MP, makro kamerası ise 5 MP çözünürlükte. Kutudan Android 14 ve One UI 6 ile çıkacak olan telefonun ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor. Ancak 2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya çıkması yüksek ihtimal dahilinde.

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