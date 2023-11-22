Samsung Galaxy A35'in özellikleri ortaya çıktı: Çentik gidiyor, kamera deliği geliyor

Samsung Galaxy A35'in muhtemel özellikleri neler?
Samsung'un 2024 model telefonlarına ait bilgiler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Galaxy A35'de o telefonlardan biri. 161.6 x 77.9 x 8.2mm ölçülerine sahip olan telefonun ses ve güç butonlarının olduğu kısım Galaxy A15 ve A25 sızıntılarında gördüğümüz gibi bir miktar çıkıntı yapıyor.
6.6 inçlik ekran büyüklüğünü koruyan telefon, Full HD çözünürlükte 120 Hz, OLED panele sahip olacak. Telefonun selefi gibi ekran altı parmak izi okuyucuya sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.