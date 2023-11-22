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    Samsung Galaxy A35'in özellikleri ortaya çıktı: Çentik gidiyor, kamera deliği geliyor

    Samsung'un popüler orta seviye telefonu Galaxy A34'ün varisi Galaxy A35'e ait bilgiler gelmeye başladı. Ortaya çıkan render görüntülerine göre Galaxy A35'de delikli ekran kullanılacak.
    Samsung Galaxy A35'in özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un popüler orta seviye telefonu Galaxy A34'ün varisi Galaxy A35'e ait bilgiler gelmeye başladı. Ortaya çıkan render görüntülerine göre Galaxy A35'de A34'deki çentikli ekran yerine delikli ekran kullanılacak. Böylelikle telefon daha modern bir görünüme kavuşacak.

    Samsung Galaxy A35'in muhtemel özellikleri neler?

    Samsung'un 2024 model telefonlarına ait bilgiler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Galaxy A35'de o telefonlardan biri. 161.6 x 77.9 x 8.2mm ölçülerine sahip olan telefonun ses ve güç butonlarının olduğu kısım Galaxy A15 ve A25 sızıntılarında gördüğümüz gibi bir miktar çıkıntı yapıyor.

    6.6 inçlik ekran büyüklüğünü koruyan telefon, Full HD çözünürlükte 120 Hz, OLED panele sahip olacak. Telefonun selefi gibi ekran altı parmak izi okuyucuya sahip olması bekleniyor.

    Samsung Galaxy A35'in özellikleri ortaya çıktı
    İşlemci tarafında ise AMD'nin RDNA2 tabanlı GPU'suna sahip Exynos 1480 platformunun kulanılması bekleniyor. Bunun yanında 8 GB RAM ve 128 GB depolama işlemciye eşik edecek.
    Samsung Galaxy A35'in özellikleri ortaya çıktı
    Üçlü kamera kurulumuyla gelecek olan telefonun ana kamerası 50 MP, ultra geniş açı kamerası 8 MP, makro kamerası ise 5 MP çözünürlükte. Kutudan Android 14 ve One UI 6 ile çıkacak olan telefonun ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor. Ancak 2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya çıkması yüksek ihtimal dahilinde.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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