Xiaomi, 100 milyon Redmi Note modeli sattığını duyurdu

Tam Boyutta Gör

Xiaomi, Redmi alt markası altında çok başarılı bir akıllı telefon serisine sahip ve bu markanın en gözde serisinin ise Redmi Note olduğunu söyleyebiliriz. Zira şirketin açıkladığı satış rakamları da buna işaret ediyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei Mate X, Ekim ayı sonunda satışa sunulacak"

Redmi'nin satış grafiği yükseliyor

Çinli şirket 2014 yılından bu yana 100 milyondan fazla Redmi Note modeli sattığını duyurdu. Bu yılın Mart ayı sonuna kadar 4 milyon sevkiyat yapaılan Redmi Note serisi, Temmuz ayında 15 milyona ulaştı ve dün 20 milyona kadar çıktığı açıklandı.

Tam Boyutta Gör

Xiaomi'nin bu serisindeki en yeni modellerin ise Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro olduğunu belirtelim. Ülkemizde de satışa sunulan bu seri, özellikle sunduğu fiyat performans avantajıyla birçok kullanıcı tarafından tercih ediliyor.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_has_already_sold_more_than_100_million_redmi_note_devices-news-39646.php