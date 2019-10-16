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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, 100 milyon Redmi Note modeli sattığını duyurdu

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, alt markası olarak piyasaya sürdüğü Redmi Note modellerinden, 2014 yılından bu yana 100 milyon adet sattığını açıkladı. İşte detaylar.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi, 100 milyon Redmi Note modeli sattığını duyurdu
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    Xiaomi, Redmi alt markası altında çok başarılı bir akıllı telefon serisine sahip ve bu markanın en gözde serisinin ise Redmi Note olduğunu söyleyebiliriz. Zira şirketin açıkladığı satış rakamları da buna işaret ediyor.

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    Redmi'nin satış grafiği yükseliyor

    Çinli şirket 2014 yılından bu yana 100 milyondan fazla Redmi Note modeli sattığını duyurdu. Bu yılın Mart ayı sonuna kadar 4 milyon sevkiyat yapaılan Redmi Note serisi, Temmuz ayında 15 milyona ulaştı ve dün 20 milyona kadar çıktığı açıklandı.

    Xiaomi, 100 milyon Redmi Note modeli sattığını duyurdu
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    Xiaomi'nin bu serisindeki en yeni modellerin ise Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro olduğunu belirtelim. Ülkemizde de satışa sunulan bu seri, özellikle sunduğu fiyat performans avantajıyla birçok kullanıcı tarafından tercih ediliyor.



    https://www.gsmarena.com/xiaomi_has_already_sold_more_than_100_million_redmi_note_devices-news-39646.php Yorum Yaz
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