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    Oppo A57 5G tanıtıldı: Markanın Dimensity 810 işlemcili ilk telefonu

    Oppo markası MediaTek Dimensity 810 işlemciyle donatılmış ilk akıllı telefonunu tanıttı. Oppo A57 5G olarak adlandırılan model 6.56 inç ekran, 5.000 mAh batarya ve çift arka kamera ile geliyor.
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    Oppo A57 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Çinli üretici Oppo, mobil cihaz yelpazesini yeni bir akıllı telefonla genişletti. Oppo A57 5G olarak adlandırılan orta sınıf modelden bahsediyoruz. Cihaz markanın Dimensity 810 yonga seti ile donatılmış ilk akıllı telefonu olarak geldi.

    Oppo A57 5G, 90 Hz yenileme hızı ve FullHD+ çözünürlüğe sahip 6.56 inç LCD ekran taşıyor. Damla çentikli tasarımı benimseyen cihazın ön tarafında 8 megapiksel selfie kamerası mevcut. Arka panelinde ise 13 + 2 megapiksel sensörlü çift kamera sistemi var.

    Oppo A57 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    5G destekli işlemci

    Akıllı telefon gücünü MediaTek'in entegre 5G modem içeren Dimensity 810 işlemcisinden alıyor. Buna 6/8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanının eşlik ettiğini belirtelim. Cihazda 10W şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya bulunuyor.

    Oppo A57 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Oppo A57 5G'nin diğer özelliklerini yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, 3.5 mm kulaklık girişi, USB Type-C portu, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 ve çift SIM kart desteği olarak sıralayabiliriz. Cihaz kutudan Android 12 tabanlı ColorOS 12.1 ile çıkıyor.

    Oppo A57 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Oppo A57 5G Özellikleri

    • Ekran: 6.56 inç LCD, FullHD+
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 810
    • RAM: 6/8 GB
    • Depolama: 128 GB
    • İşletim sistemi: Android 12 (ColorOS 12.1)
    • Arka kamera: 13 + 2 megapiksel
    • Ön kamera: 8 megapiksel
    • Batarya: 5.000 mAh, 10W şarj
    • Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 5G, Çift SIM, GPS, kulaklık girişi, USB Type-C portu
    • Renkler: Siyah, Mavi ve Leylak
    • Kalınlık: 8 mm
    • Ağırlık: 186 gr

    Oppo A57 5G Fiyatı

    • 8 GB RAM + 128 GB depolama - 235 dolar
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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 5 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 6 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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