Oppo A57 5G tanıtıldı: Markanın Dimensity 810 işlemcili ilk telefonu

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Çinli üretici Oppo, mobil cihaz yelpazesini yeni bir akıllı telefonla genişletti. Oppo A57 5G olarak adlandırılan orta sınıf modelden bahsediyoruz. Cihaz markanın Dimensity 810 yonga seti ile donatılmış ilk akıllı telefonu olarak geldi.

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Oppo A57 5G, 90 Hz yenileme hızı ve FullHD+ çözünürlüğe sahip 6.56 inç LCD ekran taşıyor. Damla çentikli tasarımı benimseyen cihazın ön tarafında 8 megapiksel selfie kamerası mevcut. Arka panelinde ise 13 + 2 megapiksel sensörlü çift kamera sistemi var.

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5G destekli işlemci

Akıllı telefon gücünü MediaTek'in entegre 5G modem içeren Dimensity 810 işlemcisinden alıyor. Buna 6/8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanının eşlik ettiğini belirtelim. Cihazda 10W şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya bulunuyor.

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Oppo A57 5G'nin diğer özelliklerini yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, 3.5 mm kulaklık girişi, USB Type-C portu, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 ve çift SIM kart desteği olarak sıralayabiliriz. Cihaz kutudan Android 12 tabanlı ColorOS 12.1 ile çıkıyor.

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Oppo A57 5G Özellikleri

Ekran: 6.56 inç LCD, FullHD+

6.56 inç LCD, FullHD+ İşlemci: MediaTek Dimensity 810

MediaTek Dimensity 810 RAM: 6/8 GB

6/8 GB Depolama: 128 GB

128 GB İşletim sistemi: Android 12 (ColorOS 12.1)

Android 12 (ColorOS 12.1) Arka kamera: 13 + 2 megapiksel

13 + 2 megapiksel Ön kamera: 8 megapiksel

8 megapiksel Batarya: 5.000 mAh, 10W şarj

5.000 mAh, 10W şarj Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 5G, Çift SIM, GPS, kulaklık girişi, USB Type-C portu

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 5G, Çift SIM, GPS, kulaklık girişi, USB Type-C portu Renkler: Siyah, Mavi ve Leylak

Siyah, Mavi ve Leylak Kalınlık: 8 mm

8 mm Ağırlık: 186 gr

Oppo A57 5G Fiyatı

8 GB RAM + 128 GB depolama - 235 dolar

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Oppo A57 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı