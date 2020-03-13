Honor 30S'in yeni bir görüntüsü internet düştü

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Yakında piyasaya sürülmesi beklenen Honor 30S'in yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Görsel Çinli mikro blog sitesi Weibo'da yayınlandı.

Şirket henüz yeni akıllı telefonuyla ilgili herhangi bir detay paylaşmadı. Ancak görüntü diktörtgen şeklinde bir kamera modülüne sahip olacağını gösteriyor.

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Modülün boyutuna bakılırsa Honor 30S üç arka kamera ile gelecek. Büyük olasılıkla cihazın yan tarafında parmak izi tarayıcısı bulunacak.

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Sprite şişesinde görünmüştü

Daha önce akıllı telefon Çin'de Sprite şişesinin etiketinde görünmüş ve 5G bağlantısını destekleyeceği ortaya çıkmıştı.

Honor 30S'in Kirin 820 işlemciyle gelmesi bekleniyor ancak cihazın çıkış tarihi henüz netleşmedi.

https://www.gsmarena.com/honor_30s_render_leak-news-41984.php

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