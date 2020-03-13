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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor 30S'in yeni bir görüntüsü internet düştü

    Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen Honor 30S'in yeni bir görüntüsü sızdırıldı. Weibo'da paylaşılan görsel akıllı telefonun arka tasarımını gözler önüne seriyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Honor 30S'in yeni bir görüntüsü internet düştü
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    Yakında piyasaya sürülmesi beklenen Honor 30S'in yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Görsel Çinli mikro blog sitesi Weibo'da yayınlandı.

    Şirket henüz yeni akıllı telefonuyla ilgili herhangi bir detay paylaşmadı. Ancak görüntü diktörtgen şeklinde bir kamera modülüne sahip olacağını gösteriyor.

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    Modülün boyutuna bakılırsa Honor 30S üç arka kamera ile gelecek. Büyük olasılıkla cihazın yan tarafında parmak izi tarayıcısı bulunacak.

    Honor 30S'in yeni bir görüntüsü internet düştü
    Tam Boyutta Gör

    Sprite şişesinde görünmüştü

    Daha önce akıllı telefon Çin'de Sprite şişesinin etiketinde görünmüş ve 5G bağlantısını destekleyeceği ortaya çıkmıştı.

    Honor 30S'in Kirin 820 işlemciyle gelmesi bekleniyor ancak cihazın çıkış tarihi henüz netleşmedi.



    https://www.gsmarena.com/honor_30s_render_leak-news-41984.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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