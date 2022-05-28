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Honor'un yeni yüksek özelliklere sahip akıllı telefon modeli Honor 70 Pro, Geekbench'te göründü. İşte Honor 70 Pro'nun ortaya çıkan özellikleri.

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Honor 70 Pro, 12GB RAM bellek ile geliyor

Honor yakında 70 serisine ait birçok modeli tanıtacak. Bunlardan birisi de Honor 70 Pro. Bugün Geekbench sonuçları ile karşımıza çıkan Honor 70 Pro görünüşe göre performanstan ödün vermiyor. İçerisinde MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8000 yonga setini barındıran Honor 70 Pro, bu işlemciyi 12GB RAM belleği ile destekliyor. Bu işlemci ve RAM bellek sayesinde tek çekirdek testinden 819 puan alan cihaz, çoklu çekirdek testinden 3303 puan almayı başarıyor.

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Tabi tüm bu sistemi Android 12 tabanlı Magic UI 6.0 işletim sistemi ile çalıştıran Honor 70 Pro, arka tarafında 54MP'lik Sony IMX800 sensörlere de yer veriyor. Son olarak BOE OLED ekrana da sahip olacağını bildiğimiz cihaz, 100W hızlı şarj desteği ile birlikte 30 Mayıs'ta karşımızda olacak.

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Honor 70 Pro, 12GB RAM bellek ile Geekbench'te göründü