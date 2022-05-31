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    Honor 70 abilerini aratmıyor

    Honor 70 modeli pek çok açıdan tatmin edici bir donanım sunarken fiyatı da olabildiğince rekabetçi tutmaya çalışıyor. Honor 70 özellikleri ve fiyatı haberimizde. 
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    Honor 70
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    Honor 70 serisinin orijinal modeli konumunda olan Honor 70; ekran, depolama, bellek seçenekleri ve kamera konusunda abilerinden geri kalmıyor. Yonga seti ve batarya biraz amliyete odaklanmış.

    Honor 70 özellikleri ve fiyatı

    • 6.67 inçlik Full HD+ OLED kavisli ekran
    • Snapdragon 778G+ yonga seti
    • 8GB/12GB RAM
    • 256GB/512GB depolama
    • 54MP Sony IMX800 ana sensör
    • 32MP ön kamera
    • 4800mAh batarya
    • 66W hızlı şarj

    Honor 70 fiyatı
    Honor 70 8GB/256GB 405$
    Honor 70 12GB/256GB 450$
    Honor 70 12GB/512GB 510$

    Honor 70 akıllı telefon modeli abilerinden geri kalmayan bir ekrana sahip. Bir miktar daha küçük boyutlarda olsa da 10-bit renk desteği ve 120Hz tazeleme hızı devam ediyor. Ana sensör aynı kalırken telefoto sensöre veda edilmiş. 50MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör ve 2MP derinlik sensörü arka paketi tamamlıyor. Ön kameranın da biraz kırpıldığı görülüyor. Yonga seti ve hızlı şarj tarafında da biraz daha maliyete oynayan Honor 70 asıl önemli artışı Honor 60 orijinal modele göre yapıyor.

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