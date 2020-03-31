Honor 8A Prime tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Dün itibariyle giriş seviyesine inen Honor 9A veya Honor Play 9A modelini tanıtan Huawei bugün de Honor 8A Prime adını verdiği yeni bir model daha tanıttı. Honor 8A Prime daha da giriş seviyesi olmuş.

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Honor 8A Prime özellikleri ve fiyatı

Honor 8A Prime modelinde 6.1 inçlik 1560x720 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Mavi ışığın azaltılması konusunda TUV Rheinland sertifikası mevcut. Su damlası çentik tasarımı çerçevesiz görünüme katkıda bulunuyor.

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4+4 çekirdekli Helio P35 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi yer alıyor. Android 9 üzerinde cihazın Google uygulamaları ile geleceği tahmin ediliyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. 3020mAh kapasiteli batarya yanında çift SIM, 4G desteği, NFC gibi özellikler de yer alıyor. Honor 8A Prime için 126$ civarında fiyat etiketi mevcut. Hemen hemen tüm özellikleri benzeyen Honor 8A Pro modelinden daha uygun fiyata piyasaya girdiği ifade ediliyor. Ülkemizde de Pro modeli 1500TL civarında satışa başlamıştı. Bu bakımdan Honor 8A Prime daha düşük bir seviyeden girebilir.

https://www.gizmochina.com/2020/03/31/honor-8a-prime-goes-official-in-russia/

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