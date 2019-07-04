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Honor 8S'nin Türkiye fiyatı belli oldu

Honor 8S'nin fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu. Honor 8S, Vatan Bilgisayar'da ön siparişe sunuldu. Ön sipariş veren kullanıcılara Blueooth hoparlör hediye edilecek. Honor 8S fiyatı ve çıkış tarihi:
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
4,1b
1
12
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Honor 8S'nin Türkiye fiyatı belli oldu
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Huawei'in alt markası Honor’un orta segmente yönelik yeni akıllı telefonu Honor 8S'nin fiyatı belli oldu ve ön siparişe sunuldu. Honor 8S, 1399 TL’lik fiyat etiketine sahip.

Honor 8S özellikleri

Honor 8S’nin özelliklerine baktığımızda giriş seviyesine daha yakın özelliklere sahip olduğunu örüyoruz. Honor 8S gücünü Helio A22 işlemcisinden alıyor. Ülkemizde satışa sunulan modelde 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. MicroSD kart ile hafıza genişletilebiliyor.

Honor 8S’nin ön yüzüne baktığımızda 5.71 inç büyüklüğünde, 720p çözünürlüğünde LCD ekran ile karşılaşıyoruz. Damla çentikli tasarım ile ekran çerçeveleri ince tutulmaya çalışılmış. Her ne kadar tepe modeller kadar ince çerçevelere sahip olmasa da yüzde 84,6 ekran/gövde oranı yakalanmış.

Telefonda 13 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığında bir adet arka kamera bulunuyor. Tek kameraya rağmen yazılımsal olarak bokeh efekti uygulayabiliyor. Ne yazık ki 60 FPS video kayıt özelliği bulunmuyor. 1080p çözünürlüğünde 30 FPS video kaydediyor. Önde ise 5 MP çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığında bir kameraya yer veriliyor.

Ön kamera yardımıyla yüz tanıma gerçekleştirebilen Honor 8S’ye parmak izi okuyucu sensör koyulmamış. Cihaz, 3020 mAh pil kapasitesine sahip. Kutudan EMUI 9.0 arayüzü ve Android 9.0 işletim sistemi yüklü olarak çıkıyor.

Honor, Türkiye’nin üç büyük şehrinde yer alan merkez servis noktalarında sunduğu hızlı ve etkili satış sonrası hizmetle de kullanıcıların cihazlarından çok daha uzun süre fayda sağlamalarına olanak tanıyor. Honor 8S kullanıcıları, cihazlarıyla ilgili teknik arızaları İstanbul, Ankara ve İzmir’deki merkez servis noktalarında ortalama 1 saatte çözebiliyor. Ayrıca, Türkiye’nin dört bir yanındaki Honor  kullanıcılarına kargo süresi hariç 24 saat içinde çözüm sunuluyor.

Honor 8S'nin fiyatının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Neredeyse aynı özelliklere sahip Huawei Y5 2019'u 1100 TL'ye Huawei garantili olarak alabilmek mümkün. Sadece firmanın kendi modelleri ile kıyasladığımızda dahi pahalı duruyor.

Ön siparişe bluetooth hoparlör hediye

Honor 8S, 1399 TL’lik fiyatı ile Vatan Bilgisayar’da ön siparişe açıldı. Ön sipariş veren kullanıcılara Mikado FREELY K5 Blueooth hoparlör hediye ediliyor. Honor 8S’nin çıkış tarihi 8 Temmuz olarak açıklandı.



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Giresunlufuk 3 gün en beğenilen
Lütfen kimse almasın şu telefonları.
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DH Misafiri 2 gün
Xiaomi geliyor 5 temmuzda bime. Bu cihaza 5 basar. 3gb ram ve 8 çekirdek işlemci ile 1150 lira. Güle güle Huawei
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mkyb 2 gün
720p ekran ve 2 GB ram. Ram bari 3 GB olsaydı.
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denizbay1 3 gün
2GB Ram, diğerlerini saymaya da gerek yok ve fiyata bak. Şu fiyatın saçmalığına bir bakın nolur!
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pro-üye 3 gün
O fiyata redmi note 7, mi 8 se alınıyor
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smart1978 3 gün
600 TL ederi ...
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Giresunlufuk 3 gün en beğenilen
Lütfen kimse almasın şu telefonları.
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@CAN@ 3 gün
Honor alternatifsin, iyisin hoşsun da bu telefon için 1399₺ nedir ya?
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ssbrutality 3 gün
Bluetooth hoparlörün fiyatını nakit tahsil edecekler bu çöp için anlaşılan. 32/2 1.400 yl nedir arkadaş üstelik fişi çekilen bir marka için.
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esmerbuyucu 3 gün ssbrutality
Bunu alacak kişi fişi çekilmiş miymiş çekilmemiş miymiş zartmış zurtmuş gibi şeylere falan bakmaz. Milyonlarca giriş seviyesi cihazın nasıl satıldığını sanıyorsun? Zaten güncelleme almıyorlar ki, kimene fişten. Azıcık mantıklı yorumlar.
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