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    200 megapiksel kameralı Honor 90, Avrupa'ya geliyor

    Honor'un geçen ay Çin'de piyasaya sürdüğü Honor 90 yakında uluslararası pazarda boy göstermeye başlayacak. Şirket cihazın global lansmanı için belirlediği tarihi resmen açıkladı.
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    200 megapiksel kameralı Honor 90, Avrupa'ya geliyor Tam Boyutta Gör
    Honor markası Mayıs ayının sonlarında Honor 90 akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Şirketin ana vatanı Çin'de çıkış yapan cihaz şimdi de Avrupa pazarına geliyor. Küresel lansman tarihini açığa çıkaran resmi etkinlik posteri yayınlandı.

    Aktarılan bilgilere göre Honor 90'un global tanıtımı 6 Temmuz'da Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak. Akıllı telefon Qualcomm'un orta sınıf Snapdragon 7 Gen 1 platformunu temel alıyor. Kutudan ise Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 ile çıktığını hatırlatalım.

    200 megapiksel kameralı Honor 90, Avrupa'ya geliyor Tam Boyutta Gör

    Honor 90 Özellikleri

    Honor 90, 2664 x 1200 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 1600 nit maksimum parlaklık sunan 6.7 inç AMOLED ekrana sahip. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 66 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryasında alıyor.

    200 megapiksel kameralı Honor 90, Avrupa'ya geliyor Tam Boyutta Gör
    Cihazda ayrıca 200 megapiksel ana sensör, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi mevcut. Ön tarafında ise görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için 50 megapiksellik bir kamera bulunuyor.
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    Furkooo85 4 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 4 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

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    muhabbet kuşu yuvasına ne konur the realtek network controller was not found if deep sleep mode is enabled please plug the cable sigarayı bırakan adamın günlüğü esn sonar 1 worldpuan kaç tl

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