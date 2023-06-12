200 megapiksel kameralı Honor 90, Avrupa'ya geliyor

Tam Boyutta Gör Honor markası Mayıs ayının sonlarında Honor 90 akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Şirketin ana vatanı Çin'de çıkış yapan cihaz şimdi de Avrupa pazarına geliyor. Küresel lansman tarihini açığa çıkaran resmi etkinlik posteri yayınlandı.

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Aktarılan bilgilere göre Honor 90'un global tanıtımı 6 Temmuz'da Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak. Akıllı telefon Qualcomm'un orta sınıf Snapdragon 7 Gen 1 platformunu temel alıyor. Kutudan ise Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 ile çıktığını hatırlatalım.

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Honor 90 Özellikleri

Honor 90, 2664 x 1200 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 1600 nit maksimum parlaklık sunan 6.7 inç AMOLED ekrana sahip. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 66 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryasında alıyor.

Tam Boyutta Gör Cihazda ayrıca 200 megapiksel ana sensör, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi mevcut. Ön tarafında ise görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için 50 megapiksellik bir kamera bulunuyor.

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