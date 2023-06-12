200 megapiksel kameralı Honor 90, Avrupa'ya geliyor

Aktarılan bilgilere göre Honor 90'un global tanıtımı 6 Temmuz'da Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak. Akıllı telefon Qualcomm'un orta sınıf Snapdragon 7 Gen 1 platformunu temel alıyor. Kutudan ise Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 ile çıktığını hatırlatalım.
Honor 90 Özellikleri
Honor 90, 2664 x 1200 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 1600 nit maksimum parlaklık sunan 6.7 inç AMOLED ekrana sahip. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 66 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryasında alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi