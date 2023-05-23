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    Honor 90 serisinin kilit özellikleri ortaya çıktı

    Honor, 29 Mayıs'ta Çin'de yeni akıllı telefonlarını tanıtacak. Honor 90 Pro ve Honor 90 canlı olarak görüntülendikten sonra teknik özellikleri ortaya çıktı.     
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    honor 90 ve 90 Pro özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Honor 90 serisinin resmî olarak tanıtılmasına çok az bir zaman kaldı. Honor 90 ve 90 Pro modeli lansmandan önce net bir şekilde görüntülendi, tasarım hakkında soru işaretleri ortadan kalktı. Şimdi de, Digital Chat Station, Weibo üzerinden telefonların teknik özelliklerini paylaştı. İşte Honor 90 Pro özellikleri:

    Honor 90 serisi özellikleri (beklenen)

    Honor 90 Pro, Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciye sahip olacak. Bu işlemci, 3.0GHz hızda çalışıyor. Düz modelde ise 2.5GHz hızda çalışan Snapdragon 7 Gen 1 işlemci bulunuyor.

    Her iki telefon da 3840Hz PWM yüksek frekanslı karartma özelliğine sahip kavisli kenarlı OLED panele sahip olacak ve arkada 200MP Samsung HP3 ana kamera bulunduracak. Kameradan bahsetmişken, Honor 90 da 90 Pro arkada üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Düz modelde kamera kurulumu 200MP + 12MP + 2MP, Honor 90 Pro’da 200MP + 12MP + 32MP şeklinde. Sensörler hakkında henüz bilgi yok.

    Honor 90 Pro da Honor 90 da 5000 mAh bataryadan güç alacak. Ancak, düz model 66w şarjı desteklerken, Pro model 100w şarjı destekleyecek.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 18 saat önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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