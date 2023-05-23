Honor 90 serisinin kilit özellikleri ortaya çıktı

Honor 90 serisi özellikleri (beklenen)
Honor 90 Pro, Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciye sahip olacak. Bu işlemci, 3.0GHz hızda çalışıyor. Düz modelde ise 2.5GHz hızda çalışan Snapdragon 7 Gen 1 işlemci bulunuyor.
Her iki telefon da 3840Hz PWM yüksek frekanslı karartma özelliğine sahip kavisli kenarlı OLED panele sahip olacak ve arkada 200MP Samsung HP3 ana kamera bulunduracak. Kameradan bahsetmişken, Honor 90 da 90 Pro arkada üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Düz modelde kamera kurulumu 200MP + 12MP + 2MP, Honor 90 Pro’da 200MP + 12MP + 32MP şeklinde. Sensörler hakkında henüz bilgi yok.
Honor 90 Pro da Honor 90 da 5000 mAh bataryadan güç alacak. Ancak, düz model 66w şarjı desteklerken, Pro model 100w şarjı destekleyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.