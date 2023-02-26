Honor Band 7, Çin dışına çıkmaya hazır: Global modelin görüntüleri yayınlandı

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Honor çok yakında başlayacak 2023 Mobil Dünya Kongresi'nin önemli katılımcılarından biri olacak. Çinli marka söz konusu etkinlikte sadece Magic 5 serisini tanıtmakla kalmayacak aynı zamanda Honor Band 7'nin global lansmanını da yapacak.

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Akıllı bileklik hatırlayacağınız üzere geçen yıl Aralık ayında tanıtıldı. Hali hazırda Çin'de satışa sunulmuş olan Honor Band 7'nin global versiyonu Mobil Dünya Kongresi'nde sahneye çıkacak. Cihazın yüksek kaliteli görüntüleri de yayınlandı.

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Honor Band 7 neler sunuyor?

Paylaşılan basın görsellerine bakılırsa akıllı bileklik Çin versiyonundan çok farklı olmayacak. Markanın ana vatanında 249 yuan (36 dolar) gibi bir fiyata piyasaya sürülen cihazın uluslararası pazarda ne kadara mal olacağı bilinmiyor.

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Çinli Honor Band 7'nin 1.47 inç AMOLED ekran, geliştirilmiş kalp atış hızı ve oksijen doygunluğu (SpO2) sensörü, 96 spor modu ve 2 haftaya kadar pil ömrü sağlayan bir batarya ile donatıldığını hatırlatalım.

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Honor Band 7, Çin dışına çıkmaya hazır: Global model geliyor