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    Anlık Bildirim

    Honor Choice Watch ortaya çıktı: İşte ilk görüntüleri ve özellikleri

    Honor çok kısa bir süre içerisinde yeni bir akıllı saat tanıtacak. Markanın üst düzey ismi Madhav Sheth lansman öncesinde Honor Choice Watch isimli modelin fotoğraflarını paylaştı.
    Honor Choice Watch ortaya çıktı: İşte görüntüleri ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honor yeni akıllı saatini 15 Şubat tarihinde resmen tanıtacak. Lansmana kısa bir süre kala Honor Hindistan'ın üst düzey yöneticisi Madhav Sheth, Honor Choice Watch adlı cihazın fotoğraflarını yayınladı. Ayrıca teknik özelliklerine dair pazı bilgiler de paylaştı.

    Deneyimli yöneticinin belirttiğine göre akıllı saat 1.95 inç AMOLED ekranla karşımıza çıkacak. Ayrıca tek dokunuşla kolay bir şekilde Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi yapılmasına olanak tanıyacak. Bu özellik sayesinde telefonunuzu yanınızda taşımadan, sadece saatinizle arama yapabilme ve gelen aramaları cevaplama şansınız oluyor.

    Honor Choice Watch ortaya çıktı: İşte görüntüleri ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    12 gün pil ömrü

    Honor Choice Watch'taki ekranın 502 x 410 piksel çözünürlüğe sahip olacağını belirtelim. Akıllı saat 5 ATM'ye kadar suya dayanıklılık sunacak. Tüm bunlara ek olarak GPS, GLONASS, Galileo, BDS ve QZSS sistemlerini destekleyen coğrafi konumlandırma modülü içerecek.

    Honor Choice Watch ortaya çıktı: İşte görüntüleri ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Cihaz ihtiyaç duyduğu enerjiyi 12 günlük pil ömrü sağlayan 300 mAh kapasiteli bataryasından alacak. Ayrıca kalp atış hızını, kandaki oksijen miktarını ve stres seviyesini takip edebilecek. Fiyat etiketi ve gün ışığına çıkmayan diğer tüm detayları yarın hep birlikte öğreneceğiz.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 3 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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