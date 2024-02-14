Honor Choice Watch ortaya çıktı: İşte ilk görüntüleri ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Honor yeni akıllı saatini 15 Şubat tarihinde resmen tanıtacak. Lansmana kısa bir süre kala Honor Hindistan'ın üst düzey yöneticisi Madhav Sheth, Honor Choice Watch adlı cihazın fotoğraflarını yayınladı. Ayrıca teknik özelliklerine dair pazı bilgiler de paylaştı.

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Deneyimli yöneticinin belirttiğine göre akıllı saat 1.95 inç AMOLED ekranla karşımıza çıkacak. Ayrıca tek dokunuşla kolay bir şekilde Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi yapılmasına olanak tanıyacak. Bu özellik sayesinde telefonunuzu yanınızda taşımadan, sadece saatinizle arama yapabilme ve gelen aramaları cevaplama şansınız oluyor.

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12 gün pil ömrü

Honor Choice Watch'taki ekranın 502 x 410 piksel çözünürlüğe sahip olacağını belirtelim. Akıllı saat 5 ATM'ye kadar suya dayanıklılık sunacak. Tüm bunlara ek olarak GPS, GLONASS, Galileo, BDS ve QZSS sistemlerini destekleyen coğrafi konumlandırma modülü içerecek.

Tam Boyutta Gör Cihaz ihtiyaç duyduğu enerjiyi 12 günlük pil ömrü sağlayan 300 mAh kapasiteli bataryasından alacak. Ayrıca kalp atış hızını, kandaki oksijen miktarını ve stres seviyesini takip edebilecek. Fiyat etiketi ve gün ışığına çıkmayan diğer tüm detayları yarın hep birlikte öğreneceğiz.

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