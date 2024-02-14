Honor Choice Watch ortaya çıktı: İşte ilk görüntüleri ve özellikleri

Deneyimli yöneticinin belirttiğine göre akıllı saat 1.95 inç AMOLED ekranla karşımıza çıkacak. Ayrıca tek dokunuşla kolay bir şekilde Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi yapılmasına olanak tanıyacak. Bu özellik sayesinde telefonunuzu yanınızda taşımadan, sadece saatinizle arama yapabilme ve gelen aramaları cevaplama şansınız oluyor.
12 gün pil ömrü
Honor Choice Watch'taki ekranın 502 x 410 piksel çözünürlüğe sahip olacağını belirtelim. Akıllı saat 5 ATM'ye kadar suya dayanıklılık sunacak. Tüm bunlara ek olarak GPS, GLONASS, Galileo, BDS ve QZSS sistemlerini destekleyen coğrafi konumlandırma modülü içerecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.