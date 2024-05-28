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    40 saatlik pil ömrüne sahip Honor Earbuds X7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Yeni Honor Earbuds X7 Çin pazarında piyasaya sürüldü. 40 saatlik pil ömrü, yapay zeka destekli çağrı gürültüsü azaltma ve daha bir çok özelliğiyle dikkat çekiyor.
    Honor Earbuds X7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Honor, yeni Earbuds X7'yi Çin'de piyasaya sürdü. Yeni Honor kablosuz kulaklıklar 40 saate varan pil ömrüyle uzun süreli kullanım sağlıyor. Honor Earbuds X7 aynı zamanda Çin Elektronik Endüstrisi Birliği tarafından verilen Altın Kulak sertifikasıyla birlikte yüksek kaliteli ses çıkışıyla birlikte geliyor.

    Honor Earbuds X7'nin özellikleri ve fiyatı

    Honor Earbuds X7 kablosuz kulaklıklar, etkileyici pil kapasitesini gösteren kompakt bir tasarıma sahip. Her kulaklık tek şarjla 9 saate kadar dayanabilirken, şarj kutusu 30 saate kadar çalma süresi sunuyor. Kulaklıklar aynı zamanda hızlı şarj teknolojisine de sahip.

    Honor Earbuds X7, 10 dakikalık şarj ile üç saate kadar oynatma sağlayabiliyor. Her bir kulaklık yaklaşık 3,8 gram ağırlığında olup kolay bir kullanım sunuyor. Earbuds X7, tam bas çıkışına sahip 10 mm'lik dinamik bir ünitenin yanında net tiz iletimi için polimer kompozit kaplamalı çanak diyaframına da sahip bir ürün olarak tanıtıldı.

    Earbuds X7 kablosuz kulaklıklar mavi ve beyaz renk seçenekleriyle sunuluyor. Kablosuz kulaklığın iki renk çeşidi de zarif ve sade bir görüntüye sahip. Kulaklıklar, aramaları yanıtlamak/sonlandırmak veya müziği oynatmak/duraklatmak için çift tıklama dahil olmak üzere dokunma işlemini destekliyor.

    Kulaklığa uzun basmak ise cihazın bir çağrıyı reddetmesini sağlıyor. Yeni Honor Earbuds X7, Çin'deki çeşitli perakende satış platformlarında 299 yuan (41 $) fiyat bandında satışa sunuldu. Honor'un Earbuds X7 TWS kulaklıklarını yurtdışı pazarlarda piyasaya sürüp sürmeyeceği ise henüz belli değil.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/05/27/honor-earbuds-x7-40-hour-battery-life-golden-ear-certified-sound-quality-unveiled/ https://technave.com/gadget/HONOR-Earbuds-X7-released-40-hours-of-battery-life-AI-call-noise-reduction-IP54-protection-and-more-from-RM193-38720.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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