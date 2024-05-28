40 saatlik pil ömrüne sahip Honor Earbuds X7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Honor, yeni Earbuds X7'yi Çin'de piyasaya sürdü. Yeni Honor kablosuz kulaklıklar 40 saate varan pil ömrüyle uzun süreli kullanım sağlıyor. Honor Earbuds X7 aynı zamanda Çin Elektronik Endüstrisi Birliği tarafından verilen Altın Kulak sertifikasıyla birlikte yüksek kaliteli ses çıkışıyla birlikte geliyor.

Honor Earbuds X7'nin özellikleri ve fiyatı

Honor Earbuds X7 kablosuz kulaklıklar, etkileyici pil kapasitesini gösteren kompakt bir tasarıma sahip. Her kulaklık tek şarjla 9 saate kadar dayanabilirken, şarj kutusu 30 saate kadar çalma süresi sunuyor. Kulaklıklar aynı zamanda hızlı şarj teknolojisine de sahip.

Honor Earbuds X7, 10 dakikalık şarj ile üç saate kadar oynatma sağlayabiliyor. Her bir kulaklık yaklaşık 3,8 gram ağırlığında olup kolay bir kullanım sunuyor. Earbuds X7, tam bas çıkışına sahip 10 mm'lik dinamik bir ünitenin yanında net tiz iletimi için polimer kompozit kaplamalı çanak diyaframına da sahip bir ürün olarak tanıtıldı.

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Earbuds X7 kablosuz kulaklıklar mavi ve beyaz renk seçenekleriyle sunuluyor. Kablosuz kulaklığın iki renk çeşidi de zarif ve sade bir görüntüye sahip. Kulaklıklar, aramaları yanıtlamak/sonlandırmak veya müziği oynatmak/duraklatmak için çift tıklama dahil olmak üzere dokunma işlemini destekliyor.

Kulaklığa uzun basmak ise cihazın bir çağrıyı reddetmesini sağlıyor. Yeni Honor Earbuds X7, Çin'deki çeşitli perakende satış platformlarında 299 yuan (41 $) fiyat bandında satışa sunuldu. Honor'un Earbuds X7 TWS kulaklıklarını yurtdışı pazarlarda piyasaya sürüp sürmeyeceği ise henüz belli değil.

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Honor Earbuds X7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı