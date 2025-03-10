Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor, Galaxy S25 Edge’e rakip çıkarmak için kolları sıvadı: İşte ilk bilgiler

    Çinli teknoloji şirketi Honor, Samsung’un yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen yeni modeli Galaxy S25 Edge’in rakibi olabilecek bir telefon üzerinde çalışıyor.

    Honor, Galaxy S25 Edge’e rakip çıkarmak için kolları sıvadı Tam Boyutta Gör

    Samsung ve Honor, ultra-ince akıllı telefon trendinde karşı karşıya geliyor. Samsung’un Galaxy S25 Edge modeliyle açtığı bu yeni sayfa, şimdi Honor’un geliştirdiği ultra-ince kompakt telefonla daha da dikkat çekici hale geliyor. Sızıntılara göre Honor, 6.3 inç ekrana sahip son derece ince bir model üzerinde çalışıyor. Katlanabilir cihazlarıyla tanınan marka, bu kez geleneksel telefon segmentinde fark yaratmaya hazırlanıyor.

    Samsung’un Galaxy S25 Edge modelinin yalnızca 5.84 mm kalınlığında ve 162 gram ağırlığında olduğu belirtiliyor. 999 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkması beklenen cihaz, şimdilik sınırlı üretimle, yalnızca 40.000 adetle piyasaya sürülecek. Bu durum, ultra-ince telefonların henüz niş bir pazarda konumlandığını gösteriyor.

    Öte yandan Honor’un yeni modeli hakkında detaylar netleşmese de, markanın Silikon-Karbon (Si/C) batarya teknolojisini kullanma ihtimali yüksek. Son dönemde batarya kapasiteleri hızla artarken, yeni nesil bataryalar daha az yer kaplayarak cihazların inceliğini korumasına yardımcı oluyor. Örneğin, Honor X60 GT modelinin 8000 mAh batarya ile gelebileceği konuşuluyor. Eğer Honor, ultra-ince yeni telefonunda bu teknolojiyi kullanırsa, cihaz hem daha uzun pil ömrü sunabilir hem de rakiplerine kıyasla daha ince olabilir.

    Bu trendin nasıl ilerleyeceği merak konusu. Samsung ve Honor’un attığı adımlar, diğer markaları da benzer cihazlar üretmeye teşvik edebilir. Ancak asıl soru, ultra-ince telefonların dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanıcı deneyiminin nasıl olacağı. Honor’un yeni modeline dair daha fazla detayın, lansmana yaklaştıkça ortaya çıkması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar KIZILELMA, 53 dakika havada kaldı

    Profil resmi
    turkelvis 4 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yeni alınan araba için kan akıtmak diyanet üç virgül on dört neyi ifade eder xeplion iğne etkisini nezaman gösterir mmr nedir rolantide kayış sesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO SPARK 9 Pro
    TECNO SPARK 9 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum