Honor, Galaxy S25 Edge’e rakip çıkarmak için kolları sıvadı: İşte ilk bilgiler

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Samsung ve Honor, ultra-ince akıllı telefon trendinde karşı karşıya geliyor. Samsung’un Galaxy S25 Edge modeliyle açtığı bu yeni sayfa, şimdi Honor’un geliştirdiği ultra-ince kompakt telefonla daha da dikkat çekici hale geliyor. Sızıntılara göre Honor, 6.3 inç ekrana sahip son derece ince bir model üzerinde çalışıyor. Katlanabilir cihazlarıyla tanınan marka, bu kez geleneksel telefon segmentinde fark yaratmaya hazırlanıyor.

Samsung’un Galaxy S25 Edge modelinin yalnızca 5.84 mm kalınlığında ve 162 gram ağırlığında olduğu belirtiliyor. 999 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkması beklenen cihaz, şimdilik sınırlı üretimle, yalnızca 40.000 adetle piyasaya sürülecek. Bu durum, ultra-ince telefonların henüz niş bir pazarda konumlandığını gösteriyor.

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Öte yandan Honor’un yeni modeli hakkında detaylar netleşmese de, markanın Silikon-Karbon (Si/C) batarya teknolojisini kullanma ihtimali yüksek. Son dönemde batarya kapasiteleri hızla artarken, yeni nesil bataryalar daha az yer kaplayarak cihazların inceliğini korumasına yardımcı oluyor. Örneğin, Honor X60 GT modelinin 8000 mAh batarya ile gelebileceği konuşuluyor. Eğer Honor, ultra-ince yeni telefonunda bu teknolojiyi kullanırsa, cihaz hem daha uzun pil ömrü sunabilir hem de rakiplerine kıyasla daha ince olabilir.

Bu trendin nasıl ilerleyeceği merak konusu. Samsung ve Honor’un attığı adımlar, diğer markaları da benzer cihazlar üretmeye teşvik edebilir. Ancak asıl soru, ultra-ince telefonların dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanıcı deneyiminin nasıl olacağı. Honor’un yeni modeline dair daha fazla detayın, lansmana yaklaştıkça ortaya çıkması bekleniyor.

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Honor, Galaxy S25 Edge’e rakip çıkarmak için kolları sıvadı