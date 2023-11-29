Tam Boyutta Gör Honor Magic 6 serisi ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. Sertifikasyon sitesinde ismi görülen telefonların ortaya çıkan özelliklerine göz atalım.

160 megapiksel periskop kameraya sahip olacak

Honor Magic 6 Pro, Weibo'daki bir kullanıcının iddiasına göre 160 megapiksel periskop kamerayla gelecek. Ana kamera için ise OV50K sensörünün kullanılacağı belirtiliyor. 1/1.3 inç sensöre sahip kamerera, Galaxy S23 Ultra'nın 200 MP ana kamerasyıla hemen hemen aynı boyutta olacak. OV50K, LOFIC teknolojisiyle yüksek kaliteli fotoğraflar çekecek. LOFIC, CMOS temelli gelişmiş bir istiflenmiş sensör teknolojisi. Xperia 1 V ve OnePlus Open'da kullanılan sensörler ile benzer özellikler taşıyor.

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İşlemci tarafında Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek telefonlardan Honor Magic 6 Pro'nun 80 Watt, Honor Magic 6'nın ise 66 Watt şarj hızıyla geleceği söyleniyor. Telefonlarla ilgili ilk bilgiler şimdilik bunlar. Detaylar ortaya çıktıkça sizlerle paylaşacağız.

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Honor Magic 6 Pro, 160 MP periskop kamerayla gelecek