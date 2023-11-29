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    Anlık Bildirim

    Honor Magic 6 Pro, 160 MP periskop kamerayla gelecek

    Honor Magic 6 serisi ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. 160 megapiksel periskop kamera ve OV50K sensöre sahip ana kamerayla geleceği konuşulan telefonun diğer özellikleri neler?
    Honor Magic 6 Pro, 160 MP periskop kamerayla gelecek Tam Boyutta Gör
    Honor Magic 6 serisi ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. Sertifikasyon sitesinde ismi görülen telefonların ortaya çıkan özelliklerine göz atalım.

    160 megapiksel periskop kameraya sahip olacak

    Honor Magic 6 Pro, Weibo'daki bir kullanıcının iddiasına göre 160 megapiksel periskop kamerayla gelecek. Ana kamera için ise OV50K sensörünün kullanılacağı belirtiliyor. 1/1.3 inç sensöre sahip kamerera, Galaxy S23 Ultra'nın 200 MP ana kamerasyıla hemen hemen aynı boyutta olacak. OV50K, LOFIC teknolojisiyle yüksek kaliteli fotoğraflar çekecek. LOFIC, CMOS temelli gelişmiş bir istiflenmiş sensör teknolojisi. Xperia 1 V ve OnePlus Open'da kullanılan sensörler ile benzer özellikler taşıyor.

    İşlemci tarafında Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek telefonlardan Honor Magic 6 Pro'nun 80 Watt, Honor Magic 6'nın ise 66 Watt şarj hızıyla geleceği söyleniyor. Telefonlarla ilgili ilk bilgiler şimdilik bunlar. Detaylar ortaya çıktıkça sizlerle paylaşacağız.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/honor_magic6_to_have_a_160mp_periscope_and_a_1_13_ov50k_main_camera-news-60731.php https://www.gsmarena.com/honor_magic6_certified_by_3c_with_66w_charging-news-60745.php
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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