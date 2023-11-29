Honor Magic 6 Pro, 160 MP periskop kamerayla gelecek

160 megapiksel periskop kameraya sahip olacak
Honor Magic 6 Pro, Weibo'daki bir kullanıcının iddiasına göre 160 megapiksel periskop kamerayla gelecek. Ana kamera için ise OV50K sensörünün kullanılacağı belirtiliyor. 1/1.3 inç sensöre sahip kamerera, Galaxy S23 Ultra'nın 200 MP ana kamerasyıla hemen hemen aynı boyutta olacak. OV50K, LOFIC teknolojisiyle yüksek kaliteli fotoğraflar çekecek. LOFIC, CMOS temelli gelişmiş bir istiflenmiş sensör teknolojisi. Xperia 1 V ve OnePlus Open'da kullanılan sensörler ile benzer özellikler taşıyor.
İşlemci tarafında Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek telefonlardan Honor Magic 6 Pro'nun 80 Watt, Honor Magic 6'nın ise 66 Watt şarj hızıyla geleceği söyleniyor. Telefonlarla ilgili ilk bilgiler şimdilik bunlar. Detaylar ortaya çıktıkça sizlerle paylaşacağız.Kaynakça https://www.gsmarena.com/honor_magic6_to_have_a_160mp_periscope_and_a_1_13_ov50k_main_camera-news-60731.php https://www.gsmarena.com/honor_magic6_certified_by_3c_with_66w_charging-news-60745.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.