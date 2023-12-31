Honor Magic 6 serisinin kamera ve batarya özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Honor, Magic OS 8.0 ve Magic 6 serisini tanıtmak için 10 Ocak'ta Çin'de iki günlük bir lansman etkinliği düzenleyecek. Magic 6, Magic 6 Pro ve Magic 6 Porsche Design'dan oluşan Magic 6 serisinin kamera ve batarya özellikleri ise yakın zamanda paylaşılan bir rapor sayesinde ortaya çıktı.

İşte Honor Magic 6 serisinin beklenen özellikleri:

Yeni bir paylaşıma göre Honor Magic 6 ve Magic 6 Pro, 50 megapiksel OmniVision OV50H ana kamera ve 50 megapiksel OV50M ultra geniş lensten oluşan bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Telefoto çekimler için ise Magic 6, 50 megapiksel OV50M kamera sensörü ile donatılırken Pro modeli ise Samsung HP3 kamera sensörüne sahip olacak.

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Magic 6 Porsche Design sürümü ise 50 megapiksel OV50K ana kamera sensörünün ev sahipliği yaptığı 50 megapiksel OV50M ultra geniş lens ve bir Samsung HP3 telefoto kameradan oluşan üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak.

Paylaşımda serinin batarya ve ekran özelliklerine de değinildi. Paylaşıma göre Magic 6, 5.450mAh bataryaya sahip olacakken Magic 6 Pro ve Porsche Design ise 5.600mAh batarya ile donatılacak. Son olarak 4320Hz yüksek frekanslı PWM karartmayı destekleyecek seri, 4000+ nit tepe parlaklık sunan bir ekrana sahip olacak.

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Honor Magic 6 serisinin kamera ve batarya özellikleri sızdırıldı