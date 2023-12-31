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    Honor Magic 6 serisinin kamera ve batarya özellikleri ortaya çıktı

    Weibo'da yapılan yeni bir paylaşım, Magic 6, Magic 6 Pro ve Magic 6 Porsche Design'dan oluşan Magic 6 serisinin kamera ve batarya özelliklerini ortaya çıkardı. İşte detaylar:
    Honor Magic 6 serisinin kamera ve batarya özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Honor, Magic OS 8.0 ve Magic 6 serisini tanıtmak için 10 Ocak'ta Çin'de iki günlük bir lansman etkinliği düzenleyecek. Magic 6, Magic 6 Pro ve Magic 6 Porsche Design'dan oluşan Magic 6 serisinin kamera ve batarya özellikleri ise yakın zamanda paylaşılan bir rapor sayesinde ortaya çıktı.

    İşte Honor Magic 6 serisinin beklenen özellikleri:

    Yeni bir paylaşıma göre Honor Magic 6 ve Magic 6 Pro, 50 megapiksel OmniVision OV50H ana kamera ve 50 megapiksel OV50M ultra geniş lensten oluşan bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Telefoto çekimler için ise Magic 6, 50 megapiksel OV50M kamera sensörü ile donatılırken Pro modeli ise Samsung HP3 kamera sensörüne sahip olacak.

    Magic 6 Porsche Design sürümü ise 50 megapiksel OV50K ana kamera sensörünün ev sahipliği yaptığı 50 megapiksel OV50M ultra geniş lens ve bir Samsung HP3 telefoto kameradan oluşan üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak.

    Paylaşımda serinin batarya ve ekran özelliklerine de değinildi. Paylaşıma göre Magic 6, 5.450mAh bataryaya sahip olacakken Magic 6 Pro ve Porsche Design ise 5.600mAh batarya ile donatılacak. Son olarak 4320Hz yüksek frekanslı PWM karartmayı destekleyecek seri, 4000+ nit tepe parlaklık sunan bir ekrana sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rindaman 19 saat önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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