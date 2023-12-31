Honor Magic 6 serisinin kamera ve batarya özellikleri ortaya çıktı

İşte Honor Magic 6 serisinin beklenen özellikleri:
Yeni bir paylaşıma göre Honor Magic 6 ve Magic 6 Pro, 50 megapiksel OmniVision OV50H ana kamera ve 50 megapiksel OV50M ultra geniş lensten oluşan bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Telefoto çekimler için ise Magic 6, 50 megapiksel OV50M kamera sensörü ile donatılırken Pro modeli ise Samsung HP3 kamera sensörüne sahip olacak.
Magic 6 Porsche Design sürümü ise 50 megapiksel OV50K ana kamera sensörünün ev sahipliği yaptığı 50 megapiksel OV50M ultra geniş lens ve bir Samsung HP3 telefoto kameradan oluşan üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak.
Paylaşımda serinin batarya ve ekran özelliklerine de değinildi. Paylaşıma göre Magic 6, 5.450mAh bataryaya sahip olacakken Magic 6 Pro ve Porsche Design ise 5.600mAh batarya ile donatılacak. Son olarak 4320Hz yüksek frekanslı PWM karartmayı destekleyecek seri, 4000+ nit tepe parlaklık sunan bir ekrana sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.