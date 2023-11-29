Nothing Phone 2a için ilk ayrıntılar ortaya çıktı

Nothing Phone 2a için ilk detaylar
Yeni bir sızıntıya göre marka, yakında üçüncü akıllı telefonunu piyasaya sürebilir. Aktarılanlara göre Nothing, AIN142 model numaralı bir telefon üzerinde çalışıyor. Bu cihazın Nothing Phone 2a adı altında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Yeni doğrudan Phone 2’nin halefi olmayacak diyebiliriz.
Ayrıca ürünün bazı özellikleri de paylaşıldı. Cihazında 6,7 inç AMOLED ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Ekran, selfie kamerası için ortalanmış bir deliğe sahip olacak. Son olarak, akıllı telefonun arka görüntüsü, 'Glyph Interface' LED ışıklarına da sahip olacak. Diğer özellikler tarafında bilgi bulunmazken telefonun alışılagelmiş Nothing tasarımına sahip olacağını söyeyebiliriz.
Nothing'in Ocak ayında Nothing Ear (3) olarak adlandırılan üçüncü nesil kulaklıklarını piyasaya sürmesi bekleniyor. Şimdiye kadar, yeni bir telefonla ilgili bunun dışında başka bir sızıntı olmadı. Eğer Nothing gerçekten böyle bir akıllı telefon çıkarmayı planlıyorsa, orijinal Nothing Phone (1) gibi orta seviye bir telefon olması beklenebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.