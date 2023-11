Nothing Phone 2a için ilk ayrıntılar ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Küresel tüketici teknolojisi alanındaki en yeni markalardan birisi olan Nothing, buna rağmen etkileyici ürünleriyle şimdiden adından söz ettiriyor. Firma şimdiye kadar Nothing Phone 1 ve Nothing Phone 2 olmak üzere yalnızca iki telefon piyasaya sürdü. Bu modeller büyük satış rakamlarına ulaşmasa ve sınırlı gölgelerde satışa sunulsa da özellikle tasarımlarıyla dikkat çekmeyi başardılar. Şimdi ise “Nothing Phone 2a” adlı bir modelin varlığı konuşuluyor.

Nothing Phone 2a için ilk detaylar

Yeni bir sızıntıya göre marka, yakında üçüncü akıllı telefonunu piyasaya sürebilir. Aktarılanlara göre Nothing, AIN142 model numaralı bir telefon üzerinde çalışıyor. Bu cihazın Nothing Phone 2a adı altında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Yeni doğrudan Phone 2’nin halefi olmayacak diyebiliriz.

Ayrıca ürünün bazı özellikleri de paylaşıldı. Cihazında 6,7 inç AMOLED ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Ekran, selfie kamerası için ortalanmış bir deliğe sahip olacak. Son olarak, akıllı telefonun arka görüntüsü, 'Glyph Interface' LED ışıklarına da sahip olacak. Diğer özellikler tarafında bilgi bulunmazken telefonun alışılagelmiş Nothing tasarımına sahip olacağını söyeyebiliriz.

Nothing'in Ocak ayında Nothing Ear (3) olarak adlandırılan üçüncü nesil kulaklıklarını piyasaya sürmesi bekleniyor. Şimdiye kadar, yeni bir telefonla ilgili bunun dışında başka bir sızıntı olmadı. Eğer Nothing gerçekten böyle bir akıllı telefon çıkarmayı planlıyorsa, orijinal Nothing Phone (1) gibi orta seviye bir telefon olması beklenebilir.

