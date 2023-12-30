Samsung Galaxy S24 serisinin yapay zeka destekli düzenleme yetenekleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung, şimdilerde Galaxy S24 serisi üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde fiyatı ve render görüntüleri ortaya çıkan serinin yapay zeka destekli düzenleme yetenekleri ise yakın bir zamanda paylaşılan rapor sayesinde ortaya çıktı.

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Galaxy S24 serisi; Canlı Çeviri, Nightography Zoom ve Üretken Düzenleme özellikleriyle gelecek

Yakın bir zamanda Twitter'da Galaxy S24 serisinin çeşitli temel özelliklerini gösteren pazarlama materyallerinden bir alıntı gibi görünen bir görsel paylaşıldı. Bu paylaşımda ise S24 serisinde kullanılan yapay zekanın özelliklerine değinilmekte.

Paylaşıma göre bir telefon görüşmesini çevirmek için yapay zekayı kullanan Canlı Çeviri özelliğine sahip olacak S24 serisi ayrıca, yakınlaştırıldığında düşük ışıktaki fotoğrafları geliştiren Nightography Zoom özelliğine de sahip olacak.

Google'ın Pixel 8 serisindeki Magic Eraser ile benzer bir özelliğe sahip olması beklenen seri, fotoğraflarınızdaki nesneleri taşımanıza veya kaldırmanıza olanak sağlayan Üretken Düzenleme özelliğine de sahip olacak. Paylaşıma göre Samsung hesabıyla oturum açmayı ve internet bağlantısını gerektiren bu özelliğin üç Galaxy S24 cihazında da desteklenmesi bekleniyor.

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Samsung Galaxy S24 serisinin yapay zeka yetenekleri ortaya çıktı