Samsung Galaxy S24 serisinin yapay zeka destekli düzenleme yetenekleri ortaya çıktı

- Galaxy S24 serisi; Canlı Çeviri, Nightography Zoom ve Üretken Düzenleme özellikleriyle gelecek
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Galaxy S24 serisi; Canlı Çeviri, Nightography Zoom ve Üretken Düzenleme özellikleriyle gelecek
Yakın bir zamanda Twitter'da Galaxy S24 serisinin çeşitli temel özelliklerini gösteren pazarlama materyallerinden bir alıntı gibi görünen bir görsel paylaşıldı. Bu paylaşımda ise S24 serisinde kullanılan yapay zekanın özelliklerine değinilmekte.
Paylaşıma göre bir telefon görüşmesini çevirmek için yapay zekayı kullanan Canlı Çeviri özelliğine sahip olacak S24 serisi ayrıca, yakınlaştırıldığında düşük ışıktaki fotoğrafları geliştiren Nightography Zoom özelliğine de sahip olacak.
Google'ın Pixel 8 serisindeki Magic Eraser ile benzer bir özelliğe sahip olması beklenen seri, fotoğraflarınızdaki nesneleri taşımanıza veya kaldırmanıza olanak sağlayan Üretken Düzenleme özelliğine de sahip olacak. Paylaşıma göre Samsung hesabıyla oturum açmayı ve internet bağlantısını gerektiren bu özelliğin üç Galaxy S24 cihazında da desteklenmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.