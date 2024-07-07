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    Anlık Bildirim

    Honor Magic V3'ün özellikleri ortaya çıktı

    Honor, 12 Temmuz’da düzenleyeceği etkinlikte yeni katlanabilir telefonlarını duyuracak; Honor Magic V3 ve Magic Vs3. Yeni sızıntılar, Magic V3 modeli hakkında bilgi veriyor.
    honor magic v3 katlanır telefon özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni katlanır telefonlar Honor Magic V3 ve Magic Vs3, 12 Temmuz’da resmî olarak tanıtılacak. Weibo'da ortaya çıkan yeni sızıntılar, Honor Magic V3 modelinin tasarımı ve kilit özellikleri hakkında bilgi veriyor.

    Honor Magic V3 katlanır telefon beklenen özellikleri

    Honor, Magic V3 katlanan telefonun tasarım ve renk seçeneklerini doğrulamış olsa da temel özelliklerini henüz açıklamadı. Marka, daha önce Magic V3'ün önceki modele kıyasla daha ince ve daha hafif olacağını doğrulamıştı. Hatırlatma açısından, V2'nin ağırlığı yaklaşık 231 gr ve katlanmış şekilde 9.9 mm inceliğinde.

    Yeni sızıntılar, Honor Magic V3'ün 66W hızlı şarj ve kablosuz şarj özelliği sunan 5.200 mAh bataryaya (Magic V2'den 200 mAh daha büyük) sahip olacağını ortaya koyuyor. Telefon daha büyük bataryaya sahip olmasına rağmen kalınlık biraz daha azaltılmış; 9.7 mm. Ayrıca daha hafif; 226 gr. Tasarımdan bahsetmişken Magic V3'ün siyah, kahverengi, beyaz ve yeşil olmak üzere dört renkte geleceği kesinleşti. Dayanıklılık açısından, metal çerçeve ve IPX8 sertifikasına sahip olacak.

    Honor Magic V3’ün kamera kurulumu hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Arka ana kamera OIS destekli 50MP. Ultra geniş açılı kamera belirsiz. 3.5x optik yakınlaştırma sağlayan periskop telefoto kamera görebiliriz. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili telefon, yanda parmak izi okuyucu, uydu iletişim ve kablosuz şarj desteğiyle gelecek.

    Honor Magic V3 ne zaman tanıtılacak?

    Honor Magic V3, 12 Temmuz’da tanıtılacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 5 gün önce

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    H
    Halilcv 1 hafta önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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