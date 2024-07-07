Honor Magic V3'ün özellikleri ortaya çıktı

Honor Magic V3 katlanır telefon beklenen özellikleri
Honor, Magic V3 katlanan telefonun tasarım ve renk seçeneklerini doğrulamış olsa da temel özelliklerini henüz açıklamadı. Marka, daha önce Magic V3'ün önceki modele kıyasla daha ince ve daha hafif olacağını doğrulamıştı. Hatırlatma açısından, V2'nin ağırlığı yaklaşık 231 gr ve katlanmış şekilde 9.9 mm inceliğinde.
Yeni sızıntılar, Honor Magic V3'ün 66W hızlı şarj ve kablosuz şarj özelliği sunan 5.200 mAh bataryaya (Magic V2'den 200 mAh daha büyük) sahip olacağını ortaya koyuyor. Telefon daha büyük bataryaya sahip olmasına rağmen kalınlık biraz daha azaltılmış; 9.7 mm. Ayrıca daha hafif; 226 gr. Tasarımdan bahsetmişken Magic V3'ün siyah, kahverengi, beyaz ve yeşil olmak üzere dört renkte geleceği kesinleşti. Dayanıklılık açısından, metal çerçeve ve IPX8 sertifikasına sahip olacak.
Honor Magic V3’ün kamera kurulumu hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Arka ana kamera OIS destekli 50MP. Ultra geniş açılı kamera belirsiz. 3.5x optik yakınlaştırma sağlayan periskop telefoto kamera görebiliriz. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili telefon, yanda parmak izi okuyucu, uydu iletişim ve kablosuz şarj desteğiyle gelecek.
Honor Magic V3 ne zaman tanıtılacak?
Honor Magic V3, 12 Temmuz’da tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.