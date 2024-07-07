Tam Boyutta Gör Yeni katlanır telefonlar Honor Magic V3 ve Magic Vs3, 12 Temmuz’da resmî olarak tanıtılacak. Weibo'da ortaya çıkan yeni sızıntılar, Honor Magic V3 modelinin tasarımı ve kilit özellikleri hakkında bilgi veriyor.

Honor Magic V3, yeni yoğun piliyle incelik rekorunu kıracak 6 sa. önce eklendi

Honor Magic V3 katlanır telefon beklenen özellikleri

Honor, Magic V3 katlanan telefonun tasarım ve renk seçeneklerini doğrulamış olsa da temel özelliklerini henüz açıklamadı. Marka, daha önce Magic V3'ün önceki modele kıyasla daha ince ve daha hafif olacağını doğrulamıştı. Hatırlatma açısından, V2'nin ağırlığı yaklaşık 231 gr ve katlanmış şekilde 9.9 mm inceliğinde.

Yeni sızıntılar, Honor Magic V3'ün 66W hızlı şarj ve kablosuz şarj özelliği sunan 5.200 mAh bataryaya (Magic V2'den 200 mAh daha büyük) sahip olacağını ortaya koyuyor. Telefon daha büyük bataryaya sahip olmasına rağmen kalınlık biraz daha azaltılmış; 9.7 mm. Ayrıca daha hafif; 226 gr. Tasarımdan bahsetmişken Magic V3'ün siyah, kahverengi, beyaz ve yeşil olmak üzere dört renkte geleceği kesinleşti. Dayanıklılık açısından, metal çerçeve ve IPX8 sertifikasına sahip olacak.

Honor Magic V3’ün kamera kurulumu hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Arka ana kamera OIS destekli 50MP. Ultra geniş açılı kamera belirsiz. 3.5x optik yakınlaştırma sağlayan periskop telefoto kamera görebiliriz. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili telefon, yanda parmak izi okuyucu, uydu iletişim ve kablosuz şarj desteğiyle gelecek.

Honor Magic V3 ne zaman tanıtılacak?

Honor Magic V3, 12 Temmuz’da tanıtılacak.

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Honor Magic V3'ün özellikleri ortaya çıktı