Honor, daha uygun fiyatlı Magic Vs3 katlanır telefonunu duyurdu: Hala çok ince

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Tam Boyutta Gör Honor, dünyanın en ince katlanabilir telefonu olarak lanse ettiği Magic V3'ün yanı sıra daha uygun fiyatlı bir seçenek olan Magic Vs3'ü de duyurdu. Magic V3'den çok az daha kalın olmasına rağmen incelik konusunda ikinci sırada yer alan Magic Vs3 neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Tam Boyutta Gör Magic V3'ten sadece 0,6 mm daha kalın olan Magic Vs3, günümüz aktlanabilir telefonlardan daha geniş (20:9) bir ekran formatıyla geliyor. Cihazın dış ekranı 6,43 inç, iç ekranı ise 7,92 inç büyüklüğünde. 120 Hz yenileme hızına sahip olan ekranlar, 3840Hz PWM karartma hızı ve yapay zeka destekli bulanıklaştırma ile göz koruma özellikleriyle geliyor.

Tam Boyutta Gör Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alan cihaz, 12 GB ve 16 GB RAM ve 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı seçenekleri sunuyor. Dikdörtgen şeklinde kamera adasına sahip telefonun ana kamerası 50 MP ve ultra geniş açı kamerası ise 40 MP çözünürlüğünde. Bunun yanında 5x optik yakınlaştırma yapabilen 8 MP periskop telefoto kamera da bulunuyor. Selfie çekimleri için ise her iki ekranda birbirinin aynısı olan 16 MP çözünürlükte kameraya yer verilmiş.

Magic Vs3'te 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 5.000 mAh kapasiteli batarya yer alıyor. Android 14 temelli MagicOS 8 ile gelen telefon, Kadife Siyah, Kar ve Tundra Yeşili renk seçeneklerine sahip.

Tam Boyutta Gör

Honor Magic Vs3 fiyatı

Honor Magic Vs3'ün fiyatlandırmasına baktığımızda, 12 GB/256 GB için 965 dolar, 12 GB/512 GB için 1060 dolar ve 16 GB/1 TB için 1200 dolar fiyat etiketlerini görüyoruz. Şuan için Çin'de satışa çıkan telefonun küresel pazara ne zaman çıkacağı belli değil.

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Honor Magic Vs3 özellikleri

İç ekran : 7.92 inç, 2156x2344, 120Hz, 1800 nit, LTPO OLED

: 7.92 inç, 2156x2344, 120Hz, 1800 nit, LTPO OLED Dış ekran : 6.43 inç, 1060x2376, 120Hz, 2500 nit, LTPO OLED

: 6.43 inç, 1060x2376, 120Hz, 2500 nit, LTPO OLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Bellek : 12GB, 16GB RAM

: 12GB, 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 50MP f/1.6 (birincil) + 8MP f/3.4, 5x zum (telefoto) + 40MP f/2.2 (ultra geniş açılı)

: 50MP f/1.6 (birincil) + 8MP f/3.4, 5x zum (telefoto) + 40MP f/2.2 (ultra geniş açılı) Ön kamera : 16MP f/2.2

: 16MP f/2.2 Batarya : 5000 mAh (66W kablolu, 50W kablosuz, 5W ters şarj)

: 5000 mAh (66W kablolu, 50W kablosuz, 5W ters şarj) Bağlantı : WiFi 7, Bluetooth 5.3, USB-C 3.1

: WiFi 7, Bluetooth 5.3, USB-C 3.1 Diğer : Stereo hoparlör, 24-bit/192kHz Hi-Res audio, yana entegre parmak izi okuyucu

: Stereo hoparlör, 24-bit/192kHz Hi-Res audio, yana entegre parmak izi okuyucu İşletim sistemi : Android 14, MagicOS 8.0.1

: Android 14, MagicOS 8.0.1 Boyut : 156.8 x 145.2 x 4.65mm (açıldığında), 156.8 x 74.0 x 9.8 mm (katlandığında)

: 156.8 x 145.2 x 4.65mm (açıldığında), 156.8 x 74.0 x 9.8 mm (katlandığında) Ağırlık: 229 g

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