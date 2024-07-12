Honor, daha uygun fiyatlı Magic Vs3 katlanır telefonunu duyurdu: Hala çok ince

Magic Vs3'te 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 5.000 mAh kapasiteli batarya yer alıyor. Android 14 temelli MagicOS 8 ile gelen telefon, Kadife Siyah, Kar ve Tundra Yeşili renk seçeneklerine sahip.
Honor Magic Vs3 fiyatı
Honor Magic Vs3'ün fiyatlandırmasına baktığımızda, 12 GB/256 GB için 965 dolar, 12 GB/512 GB için 1060 dolar ve 16 GB/1 TB için 1200 dolar fiyat etiketlerini görüyoruz. Şuan için Çin'de satışa çıkan telefonun küresel pazara ne zaman çıkacağı belli değil.
Honor Magic Vs3 özellikleri
İç ekran: 7.92 inç, 2156x2344, 120Hz, 1800 nit, LTPO OLED
Dış ekran: 6.43 inç, 1060x2376, 120Hz, 2500 nit, LTPO OLED
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Bellek: 12GB, 16GB RAM
Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
Arka kamera: 50MP f/1.6 (birincil) + 8MP f/3.4, 5x zum (telefoto) + 40MP f/2.2 (ultra geniş açılı)
Ön kamera: 16MP f/2.2
Batarya: 5000 mAh (66W kablolu, 50W kablosuz, 5W ters şarj)
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.