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    Honor, daha uygun fiyatlı Magic Vs3 katlanır telefonunu duyurdu: Hala çok ince

    Honor, dünyanın en ince katlanabilir telefonu olarak lanse ettiği Magic V3'ün yanı sıra daha uygun fiyatlı bir seçenek olan Magic Vs3'ü de duyurdu. Telefon neler sunuyor?
    Honor Magic Vs3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Honor, dünyanın en ince katlanabilir telefonu olarak lanse ettiği Magic V3'ün yanı sıra daha uygun fiyatlı bir seçenek olan Magic Vs3'ü de duyurdu. Magic V3'den çok az daha kalın olmasına rağmen incelik konusunda ikinci sırada yer alan Magic Vs3 neler sunuyor hep birlikte bakalım.
    Honor Magic Vs3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Magic V3'ten sadece 0,6 mm daha kalın olan Magic Vs3, günümüz aktlanabilir telefonlardan daha geniş (20:9) bir ekran formatıyla geliyor. Cihazın dış ekranı 6,43 inç, iç ekranı ise 7,92 inç büyüklüğünde. 120 Hz yenileme hızına sahip olan ekranlar, 3840Hz PWM karartma hızı ve yapay zeka destekli bulanıklaştırma ile göz koruma özellikleriyle geliyor.
    Honor Magic Vs3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alan cihaz, 12 GB ve 16 GB RAM ve 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı seçenekleri sunuyor. Dikdörtgen şeklinde kamera adasına sahip telefonun ana kamerası 50 MP ve ultra geniş açı kamerası ise 40 MP çözünürlüğünde. Bunun yanında 5x optik yakınlaştırma yapabilen 8 MP periskop telefoto kamera da bulunuyor. Selfie çekimleri için ise her iki ekranda birbirinin aynısı olan 16 MP çözünürlükte kameraya yer verilmiş.

    Magic Vs3'te 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 5.000 mAh kapasiteli batarya yer alıyor. Android 14 temelli MagicOS 8 ile gelen telefon, Kadife Siyah, Kar ve Tundra Yeşili renk seçeneklerine sahip.

    Honor Magic Vs3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Honor Magic Vs3 fiyatı

    Honor Magic Vs3'ün fiyatlandırmasına baktığımızda, 12 GB/256 GB için 965 dolar, 12 GB/512 GB için 1060 dolar ve 16 GB/1 TB için 1200 dolar fiyat etiketlerini görüyoruz. Şuan için Çin'de satışa çıkan telefonun küresel pazara ne zaman çıkacağı belli değil.

    Honor Magic Vs3 özellikleri

    • İç ekran: 7.92 inç, 2156x2344, 120Hz, 1800 nit, LTPO OLED
    • Dış ekran: 6.43 inç, 1060x2376, 120Hz, 2500 nit, LTPO OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 50MP f/1.6 (birincil) + 8MP f/3.4, 5x zum (telefoto) + 40MP f/2.2 (ultra geniş açılı)
    • Ön kamera: 16MP f/2.2
    • Batarya: 5000 mAh (66W kablolu, 50W kablosuz, 5W ters şarj)
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.3, USB-C 3.1
    • Diğer: Stereo hoparlör, 24-bit/192kHz Hi-Res audio, yana entegre parmak izi okuyucu
    • İşletim sistemi: Android 14, MagicOS 8.0.1
    • Boyut: 156.8 x 145.2 x 4.65mm (açıldığında), 156.8 x 74.0 x 9.8 mm (katlandığında)
    • Ağırlık: 229 g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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