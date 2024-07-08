Honor Magic Vs3'ün tasarımı, renk ve depolama seçenekleri ortaya çıktı

Honor Magic Vs3'ün resmi görselleri, kamera modülünün Magic V3'e göre farklı bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Magic V3, sekizgen bir kamera adasına sahipken, Magic Vs3'te sol üst köşeye konumlanan dikdörtgen şeklinde kamera modülü yer alacak.
Honor Magic Vs3 beklenen özellikleri
Bunun dışında telefon, yana bakan bir parmak izi okuyucu ve metal bir çerçeveye sahip gibi görünüyor. Cihaz, siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere üç renkte satışa sunulacak.
Honor Magic Vs3'ün teknik özellikleri hakkında ise henüz pek bilgi yok. Resmi listeye göre cihaz 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle satışa sunulacak. İşlemci tarafında Snapdragon 8s Gen 3 veya 8 Gen 2 yonga seti ile gelme olasılığı bulunuyor. Cihazın kamera modülüne yakından bakıldığında ise periskop telefoto kameraya sahip olduğu görülüyor. Cihazın tanıtımına kısa süre kaldığı için yakında daha fazla detay ortaya çıkacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.