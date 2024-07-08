Honor Magic Vs3'ün tasarımı, renk ve depolama seçenekleri ortaya çıktı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Honor'un daha uygun fiyatlı katlanır telefonu Honor Magic Vs 3, Magic V3, MagicPad 2 ve MagicBook Art 14 gibi diğer Honor cihazlarıyla birlikte 12 Temmuz'da Çin'de piyasaya sürülecek. Tanıtımdan önce telefonun tasarımı, renk ve depolama seçenekleri ortaya çıktı.

Honor Magic Vs3'ün resmi görselleri, kamera modülünün Magic V3'e göre farklı bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Magic V3, sekizgen bir kamera adasına sahipken, Magic Vs3'te sol üst köşeye konumlanan dikdörtgen şeklinde kamera modülü yer alacak.

Tam Boyutta Gör

Honor Magic Vs3 beklenen özellikleri

Bunun dışında telefon, yana bakan bir parmak izi okuyucu ve metal bir çerçeveye sahip gibi görünüyor. Cihaz, siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere üç renkte satışa sunulacak.

Şık tasarımlı Honor 200 Türkiye'de satışa çıktı 4 sa. önce eklendi

Honor Magic Vs3'ün teknik özellikleri hakkında ise henüz pek bilgi yok. Resmi listeye göre cihaz 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle satışa sunulacak. İşlemci tarafında Snapdragon 8s Gen 3 veya 8 Gen 2 yonga seti ile gelme olasılığı bulunuyor. Cihazın kamera modülüne yakından bakıldığında ise periskop telefoto kameraya sahip olduğu görülüyor. Cihazın tanıtımına kısa süre kaldığı için yakında daha fazla detay ortaya çıkacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Honor Magic Vs3'ün tasarımı ve depolama seçenekleri ortaya çıktı