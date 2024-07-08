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    Honor Magic Vs3'ün tasarımı, renk ve depolama seçenekleri ortaya çıktı

    Honor'un daha uygun fiyatlı katlanır telefonu Honor Magic Vs 3, 12 Temmuz'da Çin'de piyasaya sürülecek. Tanıtımdan önce telefonun tasarımı, renk ve depolama seçenekleri ortaya çıktı.
    Honor Magic Vs3'ün tasarımı ve depolama seçenekleri ortaya çıktı
    Honor'un daha uygun fiyatlı katlanır telefonu Honor Magic Vs 3, Magic V3, MagicPad 2 ve MagicBook Art 14 gibi diğer Honor cihazlarıyla birlikte 12 Temmuz'da Çin'de piyasaya sürülecek. Tanıtımdan önce telefonun tasarımı, renk ve depolama seçenekleri ortaya çıktı.

    Honor Magic Vs3'ün resmi görselleri, kamera modülünün Magic V3'e göre farklı bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Magic V3, sekizgen bir kamera adasına sahipken, Magic Vs3'te sol üst köşeye konumlanan dikdörtgen şeklinde kamera modülü yer alacak.

    Honor Magic Vs3'ün tasarımı ve depolama seçenekleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Honor Magic Vs3'ün tasarımı ve depolama seçenekleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Honor Magic Vs3 beklenen özellikleri

    Bunun dışında telefon, yana bakan bir parmak izi okuyucu ve metal bir çerçeveye sahip gibi görünüyor. Cihaz, siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere üç renkte satışa sunulacak.

    Honor Magic Vs3'ün teknik özellikleri hakkında ise henüz pek bilgi yok. Resmi listeye göre cihaz 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle satışa sunulacak. İşlemci tarafında Snapdragon 8s Gen 3 veya 8 Gen 2 yonga seti ile gelme olasılığı bulunuyor. Cihazın kamera modülüne yakından bakıldığında ise periskop telefoto kameraya sahip olduğu görülüyor. Cihazın tanıtımına kısa süre kaldığı için yakında daha fazla detay ortaya çıkacaktır.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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