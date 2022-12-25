Honor Pad V8 Pro'nun teknik özellikleri sızdırıldı: 10050 mAh batarya

Tam Boyutta Gör Gücünü MediaTek'in Dimensity 8100 5G isimli işlemcisinden alacağı söylenen bu tablet sızdırdığı bilgilerin doğruluğuyla tanınan Digital Chat Station isimli Weibo kullanıcısının yayımladığı bir yazı ile gündeme geldi. Honor Pad V8 Pro çok yakında marketlerdeki yerini alacak.

MediaTek Dimensity 8100'ün ilk test verileri ortaya çıktı 9 ay önce eklendi

Honor Pad V8 Pro neler sunacak?

Digital Chat Station'a göre bu modelin ekran büyüklüğü 12.1 inç olacak. Bu OLED ekran 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe ve 144 Hz ekran yenileme hızına ev sahipliği yapacak. Kullanıcılara 8 GB RAM ve 12 GB GB RAM olmak üzere iki farklı seçenek sunulacak.

10050 mAh'lik dev bataryaya 35 W'lık kablolu hızlı şarj eşlik edecek. Kutusundan MagicOS 7.0 ile çıkacağı belirtilen bu ürünün boyutları şu şekilde: 277 x 178.95 x 6.8 mm.

Honor Pad V8 Pro'nun arkasında 2 adet kamera yer alacak. Bu kameralardan bir tanesinin çözünürlüğü 50 MP olacak. Diğer kamera hakkında bir bilgi mevcut değil. Elimizdeki bilgiler şimdilik bu kadar.

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Honor Pad V8 Pro karşımızda: Teknik özellikleri sızdırıldı