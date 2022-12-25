Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor Pad V8 Pro'nun teknik özellikleri sızdırıldı: 10050 mAh batarya

    Honor Pad V8 Pro için sızdırılan bilgilerde bu tabletin teknik özellikleri ile işlemcisi yer alıyor. Çinli firma bu yeni tableti piyasaya sürmek için kolları sıvadı. Peki kullanıcıları neler bekliyor?
    Oy Ver
    Honor Pad V8 Pro görseli Tam Boyutta Gör
    Gücünü MediaTek'in Dimensity 8100 5G isimli işlemcisinden alacağı söylenen bu tablet sızdırdığı bilgilerin doğruluğuyla tanınan Digital Chat Station isimli Weibo kullanıcısının yayımladığı bir yazı ile gündeme geldi. Honor Pad V8 Pro çok yakında marketlerdeki yerini alacak.

    Honor Pad V8 Pro neler sunacak?

    Digital Chat Station'a göre bu modelin ekran büyüklüğü 12.1 inç olacak. Bu OLED ekran 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe ve 144 Hz ekran yenileme hızına ev sahipliği yapacak. Kullanıcılara 8 GB RAM ve 12 GB GB RAM olmak üzere iki farklı seçenek sunulacak.

    10050 mAh'lik dev bataryaya 35 W'lık kablolu hızlı şarj eşlik edecek. Kutusundan MagicOS 7.0 ile çıkacağı belirtilen bu ürünün boyutları şu şekilde: 277 x 178.95 x 6.8 mm.

    Honor Pad V8 Pro'nun arkasında 2 adet kamera yer alacak. Bu kameralardan bir tanesinin çözünürlüğü 50 MP olacak. Diğer kamera hakkında bir bilgi mevcut değil. Elimizdeki bilgiler şimdilik bu kadar.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    vjdrsjejv 2 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H GREEN
    TCL L7 5002H GREEN
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız