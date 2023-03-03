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    Fiyatıyla dikkat çeken Honor Pad X8 satışa çıktı! Honor Pad X8 Türkiye fiyatı ne kadar?

    İnce tasarımı ve düşük fiyatı ile dikkat çeken Honor Pad X8, Türkiye'de satışa çıktı. Honor Pad X8 özellikleri ve Türkiye fiyatı haberimizde.                                 
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    Honor Pad X8 Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honor’ın ince tasarımıyla ve uygun fiyatıyla öne çıkan tablet bilgisayarı Honor Pad X8 ülkemizde satışa sunuldu. Honor Pad X8, fiyat/performans odaklı tablet arayanlara hitap ediyor.

    Honor Pad X8 fiyatı ne kadar?

    Honor Pad X8’in resmi satış fiyatı 3.499 TL olarak belirlendi. Vatan Bilgisayar’da satışa sunuldu. Gelecek hafta Teknosa, Hepsiburada ve Trendyol’da satışa sunulacak. Hepsiburada ve Trendyol’da lansmana özel olarak 3.199 TL’ye satılacak.

    Honor Pad X8 Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honor Pad X8, 10.1 inç boyutunda 1920x1200 piksel çözünürlüğünde LCD ekrana sahip. Tablet 7,5 mm kalınlığı ve 460 gr ağırlığı ile dikkat çekiyor. Tek elle rahat bir şekilde kullanılabilecek ve rahat bir şekilde taşınabilecek. Mavi ışığın gözdeki yorgunluğunu azaltan TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası’na sahip. Ayrıca tabletten kitap okuma deneyimini iyileştiren eBook modu da bulunuyor.

    Tablet MediaTek MT8786 yonga setinden güç alıyor. Mali-G52 GPU’nun kullanıldığı tablette 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama görüyoruz. MicroSDXC kart ile depolama alanını artırabilmek mümkün. Android 12 tabanlı Magic UI 6.1 arayüzü kullanılıyor. Bölünmüş Ekran özelliği sayesinde aynı anda birden fazla uygulama açılabiliyor. Honor Share özelliği sayesinde Honor cihazları arasında hızlı dosya aktarımı yapılabiliyor.

    Honor Pad X8 Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Batarya olarak 5.100 mAh büyüklüğünde batarya kullanılmış. Wi-Fi AC desteği mevcut. Arka kamera 5 MP çözünürlüğe ve 1080p 30 fps video kayıt yeteneğine sahip. Ön kamera ise 2 MP çözünürlüğe sahip. Tablette çift hoparlörün bulunurken Honor bu hoparlörün sanal 9.1 kanallı geniş aralıklı surround deneyim sunduğunu ifade ediyor.

    Honor Pad X8 özellikleri

    • 10.1 inç 1920x1200 ekran
    • MediaTek MT8786 yonga seti
    • 3 GB RAM
    • 32 GB depolama
    • 5.100 mAh depolama
    • Android 12, Magic UI 6.1
    • 5 MP arka kamera
    • 2MP ön kamera
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    şairane 12 saat önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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    karbüratör hava alırsa ne olur konum zaman grafiğinin alanı neyi verir uyumak istememek imei kayıtlı ama şebeke yok şarj cihazı bağlantınızı kontrol edin

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