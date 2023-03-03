Fiyatıyla dikkat çeken Honor Pad X8 satışa çıktı! Honor Pad X8 Türkiye fiyatı ne kadar?

Honor Pad X8 fiyatı ne kadar?
Honor Pad X8’in resmi satış fiyatı 3.499 TL olarak belirlendi. Vatan Bilgisayar’da satışa sunuldu. Gelecek hafta Teknosa, Hepsiburada ve Trendyol’da satışa sunulacak. Hepsiburada ve Trendyol’da lansmana özel olarak 3.199 TL’ye satılacak.
Tablet MediaTek MT8786 yonga setinden güç alıyor. Mali-G52 GPU’nun kullanıldığı tablette 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama görüyoruz. MicroSDXC kart ile depolama alanını artırabilmek mümkün. Android 12 tabanlı Magic UI 6.1 arayüzü kullanılıyor. Bölünmüş Ekran özelliği sayesinde aynı anda birden fazla uygulama açılabiliyor. Honor Share özelliği sayesinde Honor cihazları arasında hızlı dosya aktarımı yapılabiliyor.
Honor Pad X8 özellikleri
- 10.1 inç 1920x1200 ekran
- MediaTek MT8786 yonga seti
- 3 GB RAM
- 32 GB depolama
- 5.100 mAh depolama
- Android 12, Magic UI 6.1
- 5 MP arka kamera
- 2MP ön kamera
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez