Fiyatıyla dikkat çeken Honor Pad X8 satışa çıktı! Honor Pad X8 Türkiye fiyatı ne kadar?

Honor Pad X8 fiyatı ne kadar?

Honor Pad X8’in resmi satış fiyatı 3.499 TL olarak belirlendi. Vatan Bilgisayar’da satışa sunuldu. Gelecek hafta Teknosa, Hepsiburada ve Trendyol’da satışa sunulacak. Hepsiburada ve Trendyol’da lansmana özel olarak 3.199 TL’ye satılacak.

Tam Boyutta Gör Honor Pad X8, 10.1 inç boyutunda 1920x1200 piksel çözünürlüğünde LCD ekrana sahip. Tablet 7,5 mm kalınlığı ve 460 gr ağırlığı ile dikkat çekiyor. Tek elle rahat bir şekilde kullanılabilecek ve rahat bir şekilde taşınabilecek. Mavi ışığın gözdeki yorgunluğunu azaltan TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası’na sahip. Ayrıca tabletten kitap okuma deneyimini iyileştiren eBook modu da bulunuyor.

Tablet MediaTek MT8786 yonga setinden güç alıyor. Mali-G52 GPU’nun kullanıldığı tablette 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama görüyoruz. MicroSDXC kart ile depolama alanını artırabilmek mümkün. Android 12 tabanlı Magic UI 6.1 arayüzü kullanılıyor. Bölünmüş Ekran özelliği sayesinde aynı anda birden fazla uygulama açılabiliyor. Honor Share özelliği sayesinde Honor cihazları arasında hızlı dosya aktarımı yapılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Batarya olarak 5.100 mAh büyüklüğünde batarya kullanılmış. Wi-Fi AC desteği mevcut. Arka kamera 5 MP çözünürlüğe ve 1080p 30 fps video kayıt yeteneğine sahip. Ön kamera ise 2 MP çözünürlüğe sahip. Tablette çift hoparlörün bulunurken Honor bu hoparlörün sanal 9.1 kanallı geniş aralıklı surround deneyim sunduğunu ifade ediyor.

Geç kaldı ama segmentinde F/P! ”Honor Pad 8 incelemesi“ 3 gün önce eklendi

Honor Pad X8 özellikleri

10.1 inç 1920x1200 ekran

MediaTek MT8786 yonga seti

3 GB RAM

32 GB depolama

5.100 mAh depolama

Android 12, Magic UI 6.1

5 MP arka kamera

2MP ön kamera

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Honor Pad X8 Türkiye fiyatı ve özellikleri