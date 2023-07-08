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    Honor Pad X9 yurt dışına açılıyor

    Honor Pad X9 tablet modeli değişen ismi ve tek konfigürasyonuyla Avrupa başta olmak üzere pek çok pazarda satışa sunulacak. Fiyat ise Çin’den epey pahalı.       
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    Honor Pad X9 Tam Boyutta Gör
    Honor markasının kısa süre önce tanıttığı Honor Pad X8 Pro tablet modeli global pazarda farklı bir isim altında satışa sunulacak. Honor Pad X9 tablet modeli orijinalin sadece baz konfigürasyonu ile geilyor ve oldukça da pahalı.

    Honor Pad X9 özellikleri ve fiyatı

    • 11.5 inçlik LCD ekran 120 Hz
    • Qualcomm Snapdragon 685
    • 4GB RAM
    • 128GB depolama
    • 5MP ön ve arka kamera
    • 7250mAh batarya, 22.5W hızlı şarj
    • 250 Euro

    Honor Pad X9 barındırdığı özelliklerle medya tüketmeyi seven tüketicileri hedefliyor. Ses sistemi Honor Histen teknolojisi ile 360 derecelik bir tecrübe oluşturmayı amaçlıyor. Bununla birlikte 150$’lık Çin fiyatının oldukça üzerinde. Önceki nesil de 180 Euro seviyesinden piyasaya çıkmıştı.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 4 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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    kasa çalışıyor ekran gelmiyor fps yüksek ama akıcı değil ingilizce bilmeden ingilizce bölüm okumak turbosuz fırın ne demek kreatin ishal yaparmı

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