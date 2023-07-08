Honor Pad X9 yurt dışına açılıyor

Honor Pad X9 özellikleri ve fiyatı
- 11.5 inçlik LCD ekran 120 Hz
- Qualcomm Snapdragon 685
- 4GB RAM
- 128GB depolama
- 5MP ön ve arka kamera
- 7250mAh batarya, 22.5W hızlı şarj
- 250 Euro
Honor Pad X9 barındırdığı özelliklerle medya tüketmeyi seven tüketicileri hedefliyor. Ses sistemi Honor Histen teknolojisi ile 360 derecelik bir tecrübe oluşturmayı amaçlıyor. Bununla birlikte 150$’lık Çin fiyatının oldukça üzerinde. Önceki nesil de 180 Euro seviyesinden piyasaya çıkmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)