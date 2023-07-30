Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor Pad X9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Huawei'nin yan kuruluşu Honor'un yeni tableti Pad X9, Uzay Grisi isimli tek renk seçeneğiyle piyasaya sürüldü. İşte Qualcomm Snapdragon 685 SoC'den güç alan tabletin özellikleri ve fiyatı:
    1
    Honor Pad X9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde ilk flip cihazını 2024'te piyasaya süreceğini açıklayan Honor, yeni tableti Honor Pad X8'in halefi Pad X9'u piyasaya sürdü. Oldukça büyük bir ekrana sahip olan Honor Pad X9'un özelliklerini ve fiyatını sizler için haberimizde derledik.

    İşte Honor Pad X9'un özellikleri ve fiyatı:

    Honor Pad X9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Uzay Grisi renginde sunulacak Honor Pad X9, 2 Ağustos'tan itibaren satışa sunulacak. Tablet, kaputun altında, Adreno 610 GPU'lu bir Qualcomm Snapdragon 685 SoC'den güç almakta. 7250mAh bataryaya sahip olan cihaz, 4 GB RAM ile 128 GB'a kadar dahili depolama sunmakta. 
    • Ekran:  2000 x 1200 piksel 2K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızı desteğine sahip 11,5 inç ekran
    • İşlemci:  Qualcomm Snapdragon 685 SoC
    • RAM: 4GB ve 3GB Sanal RAM desteği
    • Depolama: 128GB
    • Arka Kamera: 5 MP
    • Ön Kamera: 5MP
    • Pil: 7250 mAh
    • Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi, USB Type-C
    • İşletim sistemi: Android 13, Magic UI 7.1
    • Boyutlar: 267,3 mm x 167,4 mm x 6,9 mm
    • Ağırlık: 499 gram
    • Renk: Uzay Grisi

    Ekranı 400 nit maksimum parlaklık ve %100 sRGB renkleri sunan Honor Pad X9, son olarak 175 dolarlık fiyat etiketiule 2 Ağustos'ta satışa sunulacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Profil resmi
    sametbilgins 1 gün önce

    Threads çekici değildi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    afr ayarı kaç tl reeder almayın askerde açılan ziraat hesabı ehliyete yazılan ceza araç satışına engel mi ankara sessiz sakin yerler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA F30 Plus
    Casper VIA F30 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Asus D515DA-EJ838
    Asus D515DA-EJ838
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız