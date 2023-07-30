Honor Pad X9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

İşte Honor Pad X9'un özellikleri ve fiyatı:
- Ekran: 2000 x 1200 piksel 2K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızı desteğine sahip 11,5 inç ekran
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685 SoC
- RAM: 4GB ve 3GB Sanal RAM desteği
- Depolama: 128GB
- Arka Kamera: 5 MP
- Ön Kamera: 5MP
- Pil: 7250 mAh
- Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi, USB Type-C
- İşletim sistemi: Android 13, Magic UI 7.1
- Boyutlar: 267,3 mm x 167,4 mm x 6,9 mm
- Ağırlık: 499 gram
- Renk: Uzay Grisi
Ekranı 400 nit maksimum parlaklık ve %100 sRGB renkleri sunan Honor Pad X9, son olarak 175 dolarlık fiyat etiketiule 2 Ağustos'ta satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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