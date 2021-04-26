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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor Play 20 tanıtıldı

    Honor Play 20 modelinde 12nm Unisoc T610 yonga seti, 8GB’a kadar RAM, çift arka kamera, 5000mAh kapasiteli batarya, 10W hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor.
    26 Nisan 2021, 17:00 (10 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Honor Play 20 tanıtıldı
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    Huawei’den ayrıldıktan sonra bir süredir alt seviye bandında ilerlemeye devam eden Honor markasının şimdiki ürünü Honor Play 20 oldu. Akıllı telefon oldukça uygun bir fiyat etiketi ile geliyor.

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    Honor Play 20 özellikleri ve fiyatı

    Honor Play 20 serisinin artık en alt seviyeye inen akıllı telefon modeli olmuş. 6.51 inçlik HD+ çözünürlükte ekran su damlası çentik tasarımı sayesinde nispeten çerçevesiz bir görünüme kavuşuyor.

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    2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinin güç verdiği 12nm sürecindeki Unisoc T610 yonga setinin güç verdiği akıllı telefonda 4GB/6GB/8GB RAM bellek seçenekleri ile 128GB depolama yer alıyor.

    Arka kısımda 13MP+2MP çözünürlüğünde çift sensör, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde özçekim sensörü mevcut. 5000mAh kapasiteli batarya 10W hızlı şarj ile destekleniyor. Honor Play 20 modeli 138$ seviyesinden başlayıp 215$ seviyesine kadar çıkıyor.



    https://www.gsmarena.com/honor_play_20_arrives_with_unisoc_chipset_two_cameras-news-48832.php
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    ugah6aiw 14 saat önce

    video fail oynatılamıyor...

    djtomcat 2 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    V V4LKyR 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Unisoc T618 de gayet iyiymiş he. Kuvvetli bir çipe benziyor, 675 ayarında.
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    danlabilic (Danla Bilic) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu telefonu tasarlatırken ne dediler acaba iphone 12ye benzesin ama ondan aşırdığımız çokta belli olmasın falan mı
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