Honor Play 20 tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Huawei’den ayrıldıktan sonra bir süredir alt seviye bandında ilerlemeye devam eden Honor markasının şimdiki ürünü Honor Play 20 oldu. Akıllı telefon oldukça uygun bir fiyat etiketi ile geliyor.

İlginizi Çekebilir

Honor Play 5T Life tanıtıldı: İşte fiyatı

Honor Play 20 özellikleri ve fiyatı

Honor Play 20 serisinin artık en alt seviyeye inen akıllı telefon modeli olmuş. 6.51 inçlik HD+ çözünürlükte ekran su damlası çentik tasarımı sayesinde nispeten çerçevesiz bir görünüme kavuşuyor.

Ayrıca Bkz. "Boeing 737 Max’larda ortaya çıkan elektrik sorunu, uçakların yere çekilmesini zorunlu kılabilir"

2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinin güç verdiği 12nm sürecindeki Unisoc T610 yonga setinin güç verdiği akıllı telefonda 4GB/6GB/8GB RAM bellek seçenekleri ile 128GB depolama yer alıyor.

Arka kısımda 13MP+2MP çözünürlüğünde çift sensör, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde özçekim sensörü mevcut. 5000mAh kapasiteli batarya 10W hızlı şarj ile destekleniyor. Honor Play 20 modeli 138$ seviyesinden başlayıp 215$ seviyesine kadar çıkıyor.

https://www.gsmarena.com/honor_play_20_arrives_with_unisoc_chipset_two_cameras-news-48832.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.