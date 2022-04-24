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Huawei yeni katlanabilir amiral gemisi için duyuruyu yaptı. Huawei'nin merakla beklenen yeni katlanabilir ekranlı telefonu için tarih verildi. Şirket 28 Nisan'da Huawei Mate Xs 2'nin tüm özellikleriyle birlikte karşımızda olacağını bildirdi.

Huawei'den 2si1 arada bilgisayar - Huawei MateBook E! 5 gün önce eklendi

Huawei Mate Xs 2, Kirin 9000 işlemcili olabilir

Huawei yeni amiral gemisi için duyuru görselini paylaştı. Huawei'nin 28 Nisan 2022 tarihinde saat 19.00'da lansmanını yapacağını bildirdiği telefonu Huawei Mate Xs 2 artık çok yakın. Hatırlarsanız şirket Huawei Mate Xs'i 2020 yılında uçuk bir fiyata satışa sunmuştu. Tabi günümüz şartlarında bu cihazın da uygun olması beklenilemez.

HarmonyOs işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan Huawei Mate Xs 2, sızıntılara göre 8 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek. Ayrıca bu ekranın AMOLED olduğu ve 120Hz yenileme hızına sahip olacağı da söyleniliyor. Son olarak Kirin 9000 işlemciden güç alması beklenilen Huawei Mate Xs 2'nin belki Snapdragon 888'den de güç alabileceği söylentiler arasında.

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Katlanabilir ekranlı Huawei Mate Xs 2, 28 Nisan'da tanıtılacak