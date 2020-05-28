Honor Play 4 Pro ile ilgili ilk resmi paylaşım geldi

Tam Boyutta Gör

Honor markasının oyuncu odaklı akıllı telefonu Honor Play oldukça beğenilmiş ancak uzun bir süre devam modeli çıkmamıştı. Geçtiğimiz haftalarda uygun fiyatlı Honor Play 4T serisini tanıtan firma şimdi asıl bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

İlginizi Çekebilir

Honor 8 serisi Vodafone bayilerinde

Honor Play 4 Pro neler sunacak?

Honor Play 4 Pro modeli tüketicilerin uzun bir süredir merakla beklediği en güçlü Honor oyuncu odaklı akıllı telefonu olacak. Firma paylaştığı 3 görsel ile de belirli özelliklere atıfta bulundu.

Ayrıca Bkz. "OPPO Enco W31 tam kablosuz kulaklık ülkemizde satışa başladı"

Daha önce sızdırılan bilgilere de bakarak Honor Play 4 Pro modelinin çift noktalı çentik tasarımına sahip olacağı anlaşılıyor. Kirin 990 yonga seti ile amiral gemisi seviyesinde performans sunacak olan modelde 40W hızlı şarj ve kızıl ötesi verici yer alacak.

Arka kısımdaki 3 kameralı paketin ana sensörü Honor X10 modelinde de yer alan 40MP çözünürlüğünde Sony IMX600y RYYB olacak. Sadece oyun değil fotoğraf konusunda da Honor Play 4 Pro iddialı olmak istiyor. Firmanın oyun odaklı yenilikçi teknolojiler ile donatacağı kesin olan Honor Play 4 Pro için henüz net bir tanıtım tarihi mevcut değil. Fiyatı ise 418$ civarından başlayacak.

https://www.gizmochina.com/2020/05/27/honor-play-4-pro-teased-officially-kirin-990-40w-charging-ir-blaser/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.