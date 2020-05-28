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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor Play 4 Pro ile ilgili ilk resmi paylaşım geldi

    En güçlü oyuncu odaklı akıllı telefonlar arasında yer alması beklenen Honor Play 4 Pro için firma resmi paylaşımlarına başladı. 40W hızlı şarj, Kirin 990 ve kızıl ötesi verici ilk bilgiler arasında.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Honor Play 4 Pro ile ilgili ilk resmi paylaşım geldi
    Tam Boyutta Gör

    Honor markasının oyuncu odaklı akıllı telefonu Honor Play oldukça beğenilmiş ancak uzun bir süre devam modeli çıkmamıştı. Geçtiğimiz haftalarda uygun fiyatlı Honor Play 4T serisini tanıtan firma şimdi asıl bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

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    Honor Play 4 Pro neler sunacak?

    Honor Play 4 Pro modeli tüketicilerin uzun bir süredir merakla beklediği en güçlü Honor oyuncu odaklı akıllı telefonu olacak. Firma paylaştığı 3 görsel ile de belirli özelliklere atıfta bulundu.

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    Daha önce sızdırılan bilgilere de bakarak Honor Play 4 Pro modelinin çift noktalı çentik tasarımına sahip olacağı anlaşılıyor. Kirin 990 yonga seti ile amiral gemisi seviyesinde performans sunacak olan modelde 40W hızlı şarj ve kızıl ötesi verici yer alacak.

    Arka kısımdaki 3 kameralı paketin ana sensörü Honor X10 modelinde de yer alan 40MP çözünürlüğünde Sony IMX600y RYYB olacak. Sadece oyun değil fotoğraf konusunda da Honor Play 4 Pro iddialı olmak istiyor. Firmanın oyun odaklı yenilikçi teknolojiler ile donatacağı kesin olan Honor Play 4 Pro için henüz net bir tanıtım tarihi mevcut değil. Fiyatı ise 418$ civarından başlayacak.

    Honor Play 4 Pro ile ilgili ilk resmi paylaşım geldi



    https://www.gizmochina.com/2020/05/27/honor-play-4-pro-teased-officially-kirin-990-40w-charging-ir-blaser/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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