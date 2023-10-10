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    Fiyatıyla dikkat çeken Honor Play 50 Plus tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Honor, Play serisini büyütmeye devam ediyor. Firma çok kısa bir süre önce Honor Play 50 Plus modelini tanıttı. İşte Honor Play 50 Plus özellikleri ve fiyat bilgisi:
    Honor Play 50 Plus tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honor, Play serisiyle birlikte makul özellikleri oldukça uygun fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor. Bu bağlamda firmanın yeni modeli olan Honor Play 50 Plus, cazip bir fiyat ile birlikte 5G’yi erişilebilir kılıyor. Çin’de tanıtılan cihaz geçtiğimiz yıl tanıtılan Honor Play 40 Plus'ın yerini alıyor. İşte Honor Play 50 Plus fiyatı ve özellikleri:

    Honor Play 50 Plus neler sunuyor?

    Honor Play 50 Plus, delik çentikli 6,8 inç IPS LCD panele sahip. Bu ekranda Full HD+ 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 20:09 en boy oranı ve 850 nit'e kadar parlaklık sunuluyor. Magic OS 7.2 tabanlı Android 13 ile önceden yüklenmiş olarak gelen telefonun iç kısmında ise Dimensity 6020 yonga seti yer buluyor.

    Honor Play 50 Plus tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    35W hızlı şarjı destekleyen 6.000mAh pil ile desteklenen Honor Play 50 Plus, 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı sunuyor. Özçekimler için Play 50 Plus'ın ön tarafında 8 megapiksel kamera bulunuyor. Arka panelinde 50 megapiksel birincil kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve bir de LED flaş bulunuyor.

    Play 50 Plus, Hi-Res ses destekli çift hoparlör, 3,5 mm ses jakı, yana bakan parmak izi tarayıcı, çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS ve USB-C bağlantı noktası gibi diğer özelliklerle birlikte geliyor. Son olarak, cihaz 166,7 x 76,5 x 8,24 mm ölçülerinde ve 199 gram ağırlığında.

    Honor Play 50 Plus özellikleri

    • Ekran: 6,8 inç Full HD+ IPS LCD, 90 Hz, 850 nit
    • İşlemci: Dimensity 6020
    • RAM: 8 GB veya 12 GB
    • Depolama: 128 GB veya 256 GB
    • Batarya: 6000 mAh, 35W
    • Arka kamera: 50 MP birincil kamera, 2 MP derinlik sensörü
    • Ön kamera: 8 MP
    • Diğer: Hi-Res stereo hoparlör, 3,5 mm jak, parmak izi tarayıcı, çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS ve USB-C

    Honor Play 50 Plus fiyatı

    Honor Play 50 Plus, 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı sunan varyantlar ile geliyor. 12 GB RAM’e sahip olan model 195 dolar fiyat etiketine sahip. Siyah, yeşil, mor ve gümüş olmak üzere dört renk seçeneğiyle gelen telefonun 8 GB varyantının fiyatı henüz belli değil. Bununla birlikte telefonun Türkiye pazarına girip girmeyeceği ise belirsiz.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/10/10/honor-play-50-plus-launched-with-6-8-inch-90hz-display-50mp-dual-cameras-6000mah-battery/ https://www.hihonor.com/cn/phones/honor-changwan-50-plus/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 1 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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