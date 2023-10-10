Fiyatıyla dikkat çeken Honor Play 50 Plus tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Honor Play 50 Plus neler sunuyor?
Honor Play 50 Plus, delik çentikli 6,8 inç IPS LCD panele sahip. Bu ekranda Full HD+ 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 20:09 en boy oranı ve 850 nit'e kadar parlaklık sunuluyor. Magic OS 7.2 tabanlı Android 13 ile önceden yüklenmiş olarak gelen telefonun iç kısmında ise Dimensity 6020 yonga seti yer buluyor.
Play 50 Plus, Hi-Res ses destekli çift hoparlör, 3,5 mm ses jakı, yana bakan parmak izi tarayıcı, çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS ve USB-C bağlantı noktası gibi diğer özelliklerle birlikte geliyor. Son olarak, cihaz 166,7 x 76,5 x 8,24 mm ölçülerinde ve 199 gram ağırlığında.
Honor Play 50 Plus özellikleri
- Ekran: 6,8 inç Full HD+ IPS LCD, 90 Hz, 850 nit
- İşlemci: Dimensity 6020
- RAM: 8 GB veya 12 GB
- Depolama: 128 GB veya 256 GB
- Batarya: 6000 mAh, 35W
- Arka kamera: 50 MP birincil kamera, 2 MP derinlik sensörü
- Ön kamera: 8 MP
- Diğer: Hi-Res stereo hoparlör, 3,5 mm jak, parmak izi tarayıcı, çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS ve USB-C
Honor Play 50 Plus fiyatı
Honor Play 50 Plus, 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı sunan varyantlar ile geliyor. 12 GB RAM’e sahip olan model 195 dolar fiyat etiketine sahip. Siyah, yeşil, mor ve gümüş olmak üzere dört renk seçeneğiyle gelen telefonun 8 GB varyantının fiyatı henüz belli değil. Bununla birlikte telefonun Türkiye pazarına girip girmeyeceği ise belirsiz.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/10/10/honor-play-50-plus-launched-with-6-8-inch-90hz-display-50mp-dual-cameras-6000mah-battery/ https://www.hihonor.com/cn/phones/honor-changwan-50-plus/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.