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    Honor Play 5T Life tanıtıldı: İşte fiyatı

    Honor Play 5T Life giriş seviyesinde Helio P35 yonga seti, 6GB RAM, dörtlü arka kamera, 5000mAh kapasiteli batarya ve 22.5W hızlı şarj ile dikkat çekmek istiyor.
    20 Nisan 2021, 18:00 (20 dk.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Honor Play 5T Life tanıtıldı: İşte fiyatı
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    Huawei çatısı altından ayrıldıktan sonra yavaş yavaş kendi ayakları üzerinde durmaya başlayan Honor markası bu hafta giriş seviyesi bir telefon duyurdu. Honor Play 5T Life konseptten iyice uzaklaşıyor.

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    Honor Play 5T Life özellikleri ve fiyatı

    Honor Play serisi özünde oyunseverleri de memnun edecek optimizasyonlar sunmak amacıyla gelmişti ancak sonrasında yavaş yavaş bu özelliğini kaybetti. Honor Play 5T Life biraz daha gençleri hedefleyen bir model olmuş.

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    6.6 inçlik IPS LCD ekranında HD+ çözünürlük sunan model su damlası çentik tasarımı ile nispeten çerçevesiz bir görünüme kavuşmuş. Parmak izi okuyucu ise yan kısma entegre edilmiş. 4+4 Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Helio P35 yonga setinin güç verdiği model 6GB RAM/128GB depolama sunuyor.

    Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde ana sensör, 5MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde makro ve derinlik sensörleri yer alıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. 5000mAh kapasiteli batarya ise 22.5W hızlı şarj ile destekleniyor. Honor Play 5T Life modeli 199$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak.



    https://www.gizmochina.com/2021/04/20/honor-play-5t-life-with-6-6-inch-display-13mp-quad-cameras-and-6000mah-battery-launched-in-china/
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