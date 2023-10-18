Uygun fiyatlı ve dev bataryalı Honor Play 8T tanıtıldı

Honor Play 8T özellikleri
Üç yıl dayanıklılık ve uzun pil ömrü vaat eden 6.000mAh bataryaya sahip olan telefon tamamen şarj olduğunda 123 saat müzik çalma, 10 saat oyun oynama veya 55 saat konuşma süresi sunabiliyor. Şarj tarafındaysa 35W desteği bulunuyor. Kamera özellikleri açısından Honor Play8T'de 50 MP birincil lens ve 2 MP yardımcı kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 8 MP bir selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca Play 8T, sürükleyici bir görsel-işitsel deneyim için stereo çift hoparlöre sahiptir. Magic OS 7.2 tabanlı Android 13 ile önceden yüklenmiş olarak gelen telefon bu ayın başlarında Çin'de duyurulan Dimensity 6020 destekli Honor Play 50 Plus'ın biraz değiştirilmiş bir versiyonu olarak düşünülebilir.
Honor Play 8T fiyatı ve çıkış tarihi
Honor Play 8T iki bellek konfigürasyonuna sahip: 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı. Bu varyantlar sırasıyla 150 dolar ve 178 dolar fiyat etiketine sahip. Siyah, gümüş ve yeşil olmak üzere üç renk seçeneğiyle gelen cihaz halihazırda Çin’de ön siparişe açılmış drumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.