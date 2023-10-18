Uygun fiyatlı ve dev bataryalı Honor Play 8T tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Giriş ve orta seviyeye hitap eden Honor Play 8T Çin'de piyasaya sürüldü. Honor, yeni akıllı telefonunda tasarım olarak şık bir dil kullanmayı tercih ederken donanım tarafındaysa makul diyebileceğimiz özellikleri bir araya getirmiş durumda. Kendi segmentinde ekran konusunda iddialı olan Honor Play 8T’nin işle özellikleri ve fiyatı:

Honor Play 8T özellikleri

Tam Boyutta Gör Ön taraftan başlayarak Honor Play 8T’nin Full HD+ çözünürlük ve 850 nit'e kadar parlaklık sunan 6,8 inç IPS LCD panele sahip olduğunu görüyoruz. Telefonun arka tasarımı, iç içe geçmiş ışık ve gölge efektli dokulu bir yüzeye sahip. Parmak izi tarayıcısının yan tarafa konumlandırıldığı cihazın iç tarafında ise Dimensity 6080 yonga seti, 12 GB'a kadar LPDDR4x RAM, 8 GB sanal RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor.

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Üç yıl dayanıklılık ve uzun pil ömrü vaat eden 6.000mAh bataryaya sahip olan telefon tamamen şarj olduğunda 123 saat müzik çalma, 10 saat oyun oynama veya 55 saat konuşma süresi sunabiliyor. Şarj tarafındaysa 35W desteği bulunuyor. Kamera özellikleri açısından Honor Play8T'de 50 MP birincil lens ve 2 MP yardımcı kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 8 MP bir selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca Play 8T, sürükleyici bir görsel-işitsel deneyim için stereo çift hoparlöre sahiptir. Magic OS 7.2 tabanlı Android 13 ile önceden yüklenmiş olarak gelen telefon bu ayın başlarında Çin'de duyurulan Dimensity 6020 destekli Honor Play 50 Plus'ın biraz değiştirilmiş bir versiyonu olarak düşünülebilir.

Honor Play 8T fiyatı ve çıkış tarihi

Honor Play 8T iki bellek konfigürasyonuna sahip: 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı. Bu varyantlar sırasıyla 150 dolar ve 178 dolar fiyat etiketine sahip. Siyah, gümüş ve yeşil olmak üzere üç renk seçeneğiyle gelen cihaz halihazırda Çin’de ön siparişe açılmış drumda.

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Honor Play 8T tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı