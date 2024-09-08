Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor MagicBook Art 14 Snapdragon Edition tanıtıldı: İşte özellikleri

    Honor, şirketin Snapdragon'lı ilk dizüstü bilgisayarı MagicBook Art 14 Snapdragon Edition'ı IFA 2024'te tanıttı. İşte 15 saatten fazla video oynatma özelliğine sahip cihazın detayları:
    Honor MagicBook Art 14 Snapdragon Edition tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Intel destekli MagicBook Art 14'ü tanıtan HonorBerlin'deki IFA 2024'te MagicBook Art 14 Snapdragon Edition'ı piyasaya sürdü. Şirketin Snapdragon'lı ilk dizüstü bilgisayarı olan bu yeni model, Qualcomm'un Snapdragon X Elite platformu tarafından destekleniyor. Böylece Honor, profesyoneller ve günlük kullanıcılar için AI destekli, güç açısından verimli dizüstü bilgisayarlara doğru emin adımlarla ilerliyor.

    İşte Honor MagicBook Art 14 Snapdragon Edition'ın özellikleri:

    Honor MagicBook Art 14 Snapdragon Edition, 3.1K çözünürlüğe ve minimum çerçevelerle %97 ekran-gövde oranına sahip 14.6 inç OLED ekran ile karşımıza çıkmakta. 10 mm kalınlığı ve 1 kilogramlık ağırlığıyla piyasadaki en hafif dizüstü bilgisayarlardan biri olan bu cihaz, hem hafif tasarımına hem de dayanıklılığına katkıda bulunan magnezyum ve alüminyum alaşımlı bir kasaya sahip.

    Kaputun altında, MagicBook Art 14, 12 çekirdekli ve maksimum 4.0GHz frekanslı Qualcomm'un Snapdragon X Elite yonga setiyle destekleniyor. 1 TB depolama alanıyla eşleştirilmiş 16 GB veya 32 GB RAM ile eşleştirilmiş cihaz, çoklu görev ve profesyonel iş yükleri için sorunsuz bir performans sağlamakta. Ayrıca Snapdragon X Elite'in AI ile geliştirilmiş NPU'su, dizüstü bilgisayarın zorlu görevleri verimli bir şekilde halletmesini sağlayan 45 TOPS'a kadar AI bilgi işlem gücü sunuyor.

    Honor MagicBook Art 14 Snapdragon Edition tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    MagicBook Art 14'ün öne çıkan özelliklerinden biri de kullanıcılara vaat ettiği uzun süreli kullanım. Bunu sağlayan ise güç yönetimini optimize eden ve 15,22 saate kadar 1080P video oynatmayı sağlayan OS Turbo 3.0 sistemi. Dizüstü bilgisayar ayrıca gizlilik endişelerine yönelik yeni bir çözüm olan çıkarılabilir manyetik bir web kamerasına sahiptir. Kullanılmadığında, web kamerası dizüstü bilgisayarın yan tarafında düzgün bir şekilde saklanabilir.

    Honor, MagicOS sistemini dizüstü bilgisayara entegre ederek Honor cihazları arasında sorunsuz iş birliği için Akıllı Bağlantıyı etkinleştirdi. MagicRing bağlantısı, kullanıcıların aynı çevre birimlerini kullanarak akıllı telefonlarını, tabletlerini ve dizüstü bilgisayarlarını aynı anda kontrol etmelerine olanak tanıyarak çoklu cihaz kontrolünü de kolaylaştırmakta.

    Son olarak üst düzey performans ve birinci sınıf özellikleri bir araya getiren Honor MagicBook Art 14 Snapdragon Edition'ın fiyatlandırması ise henüz açıklanmadı. Intel destekli versiyonu Avrupa'daki belirli pazarlarda mevcut olan cihazın Snapdragon varyantının da yakında satışa sunulması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    onderweb 13 saat önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    duvara yumruk atmak tampon boyama fiyat rakı bozulur mu aliexpressten ürün alıp satmak 3 bıçaklı jilet kaç kere kullanılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM 23 SE
    GENERAL MOBILE GM 23 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook X1502ZA-EJ1505
    ASUS Vivobook X1502ZA-EJ1505
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız