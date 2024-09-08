Honor MagicBook Art 14 Snapdragon Edition tanıtıldı: İşte özellikleri

İşte Honor MagicBook Art 14 Snapdragon Edition'ın özellikleri:
Honor MagicBook Art 14 Snapdragon Edition, 3.1K çözünürlüğe ve minimum çerçevelerle %97 ekran-gövde oranına sahip 14.6 inç OLED ekran ile karşımıza çıkmakta. 10 mm kalınlığı ve 1 kilogramlık ağırlığıyla piyasadaki en hafif dizüstü bilgisayarlardan biri olan bu cihaz, hem hafif tasarımına hem de dayanıklılığına katkıda bulunan magnezyum ve alüminyum alaşımlı bir kasaya sahip.
Kaputun altında, MagicBook Art 14, 12 çekirdekli ve maksimum 4.0GHz frekanslı Qualcomm'un Snapdragon X Elite yonga setiyle destekleniyor. 1 TB depolama alanıyla eşleştirilmiş 16 GB veya 32 GB RAM ile eşleştirilmiş cihaz, çoklu görev ve profesyonel iş yükleri için sorunsuz bir performans sağlamakta. Ayrıca Snapdragon X Elite'in AI ile geliştirilmiş NPU'su, dizüstü bilgisayarın zorlu görevleri verimli bir şekilde halletmesini sağlayan 45 TOPS'a kadar AI bilgi işlem gücü sunuyor.
Honor, MagicOS sistemini dizüstü bilgisayara entegre ederek Honor cihazları arasında sorunsuz iş birliği için Akıllı Bağlantıyı etkinleştirdi. MagicRing bağlantısı, kullanıcıların aynı çevre birimlerini kullanarak akıllı telefonlarını, tabletlerini ve dizüstü bilgisayarlarını aynı anda kontrol etmelerine olanak tanıyarak çoklu cihaz kontrolünü de kolaylaştırmakta.
Son olarak üst düzey performans ve birinci sınıf özellikleri bir araya getiren Honor MagicBook Art 14 Snapdragon Edition'ın fiyatlandırması ise henüz açıklanmadı. Intel destekli versiyonu Avrupa'daki belirli pazarlarda mevcut olan cihazın Snapdragon varyantının da yakında satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.