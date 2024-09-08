Honor MagicBook Art 14 Snapdragon Edition tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Intel destekli MagicBook Art 14'ü tanıtan Honor, Berlin'deki IFA 2024'te MagicBook Art 14 Snapdragon Edition'ı piyasaya sürdü. Şirketin Snapdragon'lı ilk dizüstü bilgisayarı olan bu yeni model, Qualcomm'un Snapdragon X Elite platformu tarafından destekleniyor. Böylece Honor, profesyoneller ve günlük kullanıcılar için AI destekli, güç açısından verimli dizüstü bilgisayarlara doğru emin adımlarla ilerliyor.

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İşte Honor MagicBook Art 14 Snapdragon Edition'ın özellikleri:

Honor MagicBook Art 14 Snapdragon Edition, 3.1K çözünürlüğe ve minimum çerçevelerle %97 ekran-gövde oranına sahip 14.6 inç OLED ekran ile karşımıza çıkmakta. 10 mm kalınlığı ve 1 kilogramlık ağırlığıyla piyasadaki en hafif dizüstü bilgisayarlardan biri olan bu cihaz, hem hafif tasarımına hem de dayanıklılığına katkıda bulunan magnezyum ve alüminyum alaşımlı bir kasaya sahip.

Kaputun altında, MagicBook Art 14, 12 çekirdekli ve maksimum 4.0GHz frekanslı Qualcomm'un Snapdragon X Elite yonga setiyle destekleniyor. 1 TB depolama alanıyla eşleştirilmiş 16 GB veya 32 GB RAM ile eşleştirilmiş cihaz, çoklu görev ve profesyonel iş yükleri için sorunsuz bir performans sağlamakta. Ayrıca Snapdragon X Elite'in AI ile geliştirilmiş NPU'su, dizüstü bilgisayarın zorlu görevleri verimli bir şekilde halletmesini sağlayan 45 TOPS'a kadar AI bilgi işlem gücü sunuyor.

Tam Boyutta Gör MagicBook Art 14'ün öne çıkan özelliklerinden biri de kullanıcılara vaat ettiği uzun süreli kullanım. Bunu sağlayan ise güç yönetimini optimize eden ve 15,22 saate kadar 1080P video oynatmayı sağlayan OS Turbo 3.0 sistemi. Dizüstü bilgisayar ayrıca gizlilik endişelerine yönelik yeni bir çözüm olan çıkarılabilir manyetik bir web kamerasına sahiptir. Kullanılmadığında, web kamerası dizüstü bilgisayarın yan tarafında düzgün bir şekilde saklanabilir.

Honor, MagicOS sistemini dizüstü bilgisayara entegre ederek Honor cihazları arasında sorunsuz iş birliği için Akıllı Bağlantıyı etkinleştirdi. MagicRing bağlantısı, kullanıcıların aynı çevre birimlerini kullanarak akıllı telefonlarını, tabletlerini ve dizüstü bilgisayarlarını aynı anda kontrol etmelerine olanak tanıyarak çoklu cihaz kontrolünü de kolaylaştırmakta.

Son olarak üst düzey performans ve birinci sınıf özellikleri bir araya getiren Honor MagicBook Art 14 Snapdragon Edition'ın fiyatlandırması ise henüz açıklanmadı. Intel destekli versiyonu Avrupa'daki belirli pazarlarda mevcut olan cihazın Snapdragon varyantının da yakında satışa sunulması bekleniyor.

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Honor MagicBook Art 14 Snapdragon Edition tanıtıldı