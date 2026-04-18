    Honor çıldırdı, 11000mAh bataryalı telefon geliyor

    Büyük kapasiteli bataryaların ince telefonlara sığabileceğini kanıtlayan Honor markası yeni bir telefon üzerinde çalışıyor ve aynı kalınlıktaki rakiplerine adeta nal toplatacak.

    Bugüne kadar devasa batarya kapasitelerini genel olarak Çinli alt seviye telefon üreticilerinde ve tuğla gibi telefonlarda görüyorduk. Yeni batarya teknolojileri sayesinde artık hem ince hem de üst seviye donanıma sahip akıllı telefonlar mümkün oluyor.

    Honor şov yapacak

    Uzun zamandır silikon-karbon bataryalar konusunda önemli gelişmeler sağlayan Honor markası hem katlanabilir telefonlarında 7000mAh seviyelerini yakaladı hem de standart telefonlarında 10000mAh kapasitesini aştı. Firma şimdi 11000mAh kapasiteli bir telefon üzerinde çalışıyor.

    Gelen bilgilere göre Honor Power ya da Honor Win serisine dahil olacak yeni telefon modelinin firmanın en yüksek batarya kapasitesine sahip telefonu olması bekleniyor. İncelik konusunda da iddialı olacak modelin standart kullanımda üç günü rahat bir şekilde çıkaracağı tahmin ediliyor.

    Henüz detaylar net değil ancak 6.8 inçlik AMOLED ekran, 8000 nit parlaklık seviyesi, 50MP OIS arka kamera, üst seviye Dimensity yonga seti, 80W hızlı şarj, LPDDR5X RAM, UFS 4.1 depolama beklenen özellikleri arasında.

