Honor çıldırdı, 11000mAh bataryalı telefon geliyor

Honor şov yapacak
Uzun zamandır silikon-karbon bataryalar konusunda önemli gelişmeler sağlayan Honor markası hem katlanabilir telefonlarında 7000mAh seviyelerini yakaladı hem de standart telefonlarında 10000mAh kapasitesini aştı. Firma şimdi 11000mAh kapasiteli bir telefon üzerinde çalışıyor.
Gelen bilgilere göre Honor Power ya da Honor Win serisine dahil olacak yeni telefon modelinin firmanın en yüksek batarya kapasitesine sahip telefonu olması bekleniyor. İncelik konusunda da iddialı olacak modelin standart kullanımda üç günü rahat bir şekilde çıkaracağı tahmin ediliyor.
Henüz detaylar net değil ancak 6.8 inçlik AMOLED ekran, 8000 nit parlaklık seviyesi, 50MP OIS arka kamera, üst seviye Dimensity yonga seti, 80W hızlı şarj, LPDDR5X RAM, UFS 4.1 depolama beklenen özellikleri arasında.